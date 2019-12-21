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ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ : Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ.
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150 views • December 21, 2019
ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΕΙΤΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΩΪΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΝΑ ΑΜΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ. ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ 5 : https://www.youtube.com/watch?v=2uDIsVjiNPM&t=13s.
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