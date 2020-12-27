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87.000 de doctori si asistente medicale nu sunt de acord cu vaccinarea si carantina COVID
silvio
silvio
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39 views • December 27, 2020
Buna, sunt Elke DE Kler din Olanda

si vreau să spun că nu avem o pandemie medicala sau o epidemie

Noi, de asemenea am afirmam ca Covîd-19 nu ar trebuie sa fie pe lista A

pentru mai mult timp, deoarce noi acum stim ca este un virus gripal normal

si un virus gripal obisnuit nu este in lista A, asa ca noi incepem

un proces impotriva catre statul olandez

sa aducem aceasta cu un grup mare de medici si de asemenea cu un grup foarte mare de

asistenti medicali si pentru ca avem contact cu 87.000 de asistenti medicali care nu doresc

vaccinul care este pregatit pentru noi

Vreau sa precizez daca nu exista pandemie

ma intreb de ce copiii nostri sunt in scoli cu masti.

Exista drepturi constitutionale absolute si nu pot fi

incalcate sau infractionate pentru nici un motiv medical.

Nu exista nici un motiv pentru panica, de asemenea nici in practica medicala nu exista un motiv de panica

Panica este creata de aceste teste fals pozitive PCR, 89% pana la 94% din aceste teste sunt fals pozitive

89% pana la 94% din aceste teste sunt false pozitive

Ele nu testeaza pentru COVID-19 si de asemenea

restul este fals negativ, asa ca trebuie sa ne uitam la clinici, trebuie sa incepem sa ne uitam la clinic

Doctorii trebuie sa inceteze sa se uite la acele teste, acesta lucru este foarte important, sa ne intorcem la clinici

si la fapte. Noi avem in Olanda acum

presa care publica vestea ca testul PCR
nu este un test corect

asa ca sunt foarte multumita de lucrul acesta deci exista speranta, multumesc.

Statistici au iesit la iveala

ca pana in aprilie 2020 erau 0 decese in Irlanda,

acestea sunt statisticile oficiale de la CSO, Centrul Oficial de Statistici

Primul deces a fost in aprilie si in toata tara in 2020, avem 98 decese din 5 milioane de oameni,

deci in Irlanda mor 30.000 de oameni in fiecare an

10.000 mor de boli cardiovascualre, 10000 de cancer

Cele 98 de decese din Irlanda sunt preventibile daca ar fi primit preventie

si tratament si vedem acum ca probabil vor exista

si mai multe mii de decese in Irlanda doar de cancer si boli cardiovasculare singure

Deci in santatea publica daca implementezi o politica

care face mai mult rau decat bine acest lucru trebuie oprit.

Noi ca oamenii de stiinta si medici spunem

ca carantina cauzeaza mai mult rau decat bine

Daca politicenii, cei care iau deciziile,

cei care scriu aceste linii directoare

au interesul oamenilor din tara lor la inima

ar opri carantina, ar opri distantarea sociala si ar opri purtatul mastiilor

si ar opri toate carantinele si ar readuce tara noastra inapoi, la un normal mai bun

Deci uh da, suntem inca acolo suedezii si aproape nu avem avem corona acum

s-a terminat in tara noastra, asa ca as spune

ca ne apropiem de imunitatea de turma. Probabil avem cea mai mica rata de cazuri in prezent in Europa.

Deci Carantina a facut zero diferenta,

nici o diferenta si exista un articol in Lancet care sustine acest lucru

care spune ca carantina nu salveaza vieti si

Profesorul Woolhouse care este epidemiolog

si care sfatuieste guvernul, spune ca Carantina

a fost un dezastru monumental la scara globala

si nu vrea sa o mai vada vreodata.

Scuza lui, pentru ca a sfatuit guvernul sa instituie carantina, a fost panica

Acum ca panica s-a terminat, carantina trebuie incheiata.

Cazurile se bazeaza pe un test PCR

care Mike Yeadon, fostul director stiintific de la Pfizer, a declarat

ca aproximativ 90% din asa-numitele cazuri, sunt false pozitive

asa ca nu avem oameni bolnavi

Si a fost in presa saptamana aceasta

ca 86% din cazurile pozitive nu au avut simptome

deci sunt persoane normale sanatoase

Si nu avem nici macar un singur motiv pentru a continua cu carantina.
Keywords
pandemiecoviddoctori
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