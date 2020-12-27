87.000 de doctori si asistente medicale nu sunt de acord cu vaccinarea si carantina COVID

Buna, sunt Elke DE Kler din Olanda



si vreau să spun că nu avem o pandemie medicala sau o epidemie



Noi, de asemenea am afirmam ca Covîd-19 nu ar trebuie sa fie pe lista A



pentru mai mult timp, deoarce noi acum stim ca este un virus gripal normal



si un virus gripal obisnuit nu este in lista A, asa ca noi incepem



un proces impotriva catre statul olandez



sa aducem aceasta cu un grup mare de medici si de asemenea cu un grup foarte mare de



asistenti medicali si pentru ca avem contact cu 87.000 de asistenti medicali care nu doresc



vaccinul care este pregatit pentru noi



Vreau sa precizez daca nu exista pandemie



ma intreb de ce copiii nostri sunt in scoli cu masti.



Exista drepturi constitutionale absolute si nu pot fi



incalcate sau infractionate pentru nici un motiv medical.



Nu exista nici un motiv pentru panica, de asemenea nici in practica medicala nu exista un motiv de panica



Panica este creata de aceste teste fals pozitive PCR, 89% pana la 94% din aceste teste sunt fals pozitive



89% pana la 94% din aceste teste sunt false pozitive



Ele nu testeaza pentru COVID-19 si de asemenea



restul este fals negativ, asa ca trebuie sa ne uitam la clinici, trebuie sa incepem sa ne uitam la clinic



Doctorii trebuie sa inceteze sa se uite la acele teste, acesta lucru este foarte important, sa ne intorcem la clinici



si la fapte. Noi avem in Olanda acum



presa care publica vestea ca testul PCR

nu este un test corect



asa ca sunt foarte multumita de lucrul acesta deci exista speranta, multumesc.



Statistici au iesit la iveala



ca pana in aprilie 2020 erau 0 decese in Irlanda,



acestea sunt statisticile oficiale de la CSO, Centrul Oficial de Statistici



Primul deces a fost in aprilie si in toata tara in 2020, avem 98 decese din 5 milioane de oameni,



deci in Irlanda mor 30.000 de oameni in fiecare an



10.000 mor de boli cardiovascualre, 10000 de cancer



Cele 98 de decese din Irlanda sunt preventibile daca ar fi primit preventie



si tratament si vedem acum ca probabil vor exista



si mai multe mii de decese in Irlanda doar de cancer si boli cardiovasculare singure



Deci in santatea publica daca implementezi o politica



care face mai mult rau decat bine acest lucru trebuie oprit.



Noi ca oamenii de stiinta si medici spunem



ca carantina cauzeaza mai mult rau decat bine



Daca politicenii, cei care iau deciziile,



cei care scriu aceste linii directoare



au interesul oamenilor din tara lor la inima



ar opri carantina, ar opri distantarea sociala si ar opri purtatul mastiilor



si ar opri toate carantinele si ar readuce tara noastra inapoi, la un normal mai bun



Deci uh da, suntem inca acolo suedezii si aproape nu avem avem corona acum



s-a terminat in tara noastra, asa ca as spune



ca ne apropiem de imunitatea de turma. Probabil avem cea mai mica rata de cazuri in prezent in Europa.



Deci Carantina a facut zero diferenta,



nici o diferenta si exista un articol in Lancet care sustine acest lucru



care spune ca carantina nu salveaza vieti si



Profesorul Woolhouse care este epidemiolog



si care sfatuieste guvernul, spune ca Carantina



a fost un dezastru monumental la scara globala



si nu vrea sa o mai vada vreodata.



Scuza lui, pentru ca a sfatuit guvernul sa instituie carantina, a fost panica



Acum ca panica s-a terminat, carantina trebuie incheiata.



Cazurile se bazeaza pe un test PCR



care Mike Yeadon, fostul director stiintific de la Pfizer, a declarat



ca aproximativ 90% din asa-numitele cazuri, sunt false pozitive



asa ca nu avem oameni bolnavi



Si a fost in presa saptamana aceasta



ca 86% din cazurile pozitive nu au avut simptome



deci sunt persoane normale sanatoase



Si nu avem nici macar un singur motiv pentru a continua cu carantina.