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87.000 de doctori si asistente medicale nu sunt de acord cu vaccinarea si carantina COVID
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39 views • December 27, 2020
Buna, sunt Elke DE Kler din Olanda
si vreau să spun că nu avem o pandemie medicala sau o epidemie
Noi, de asemenea am afirmam ca Covîd-19 nu ar trebuie sa fie pe lista A
pentru mai mult timp, deoarce noi acum stim ca este un virus gripal normal
si un virus gripal obisnuit nu este in lista A, asa ca noi incepem
un proces impotriva catre statul olandez
sa aducem aceasta cu un grup mare de medici si de asemenea cu un grup foarte mare de
asistenti medicali si pentru ca avem contact cu 87.000 de asistenti medicali care nu doresc
vaccinul care este pregatit pentru noi
Vreau sa precizez daca nu exista pandemie
ma intreb de ce copiii nostri sunt in scoli cu masti.
Exista drepturi constitutionale absolute si nu pot fi
incalcate sau infractionate pentru nici un motiv medical.
Nu exista nici un motiv pentru panica, de asemenea nici in practica medicala nu exista un motiv de panica
Panica este creata de aceste teste fals pozitive PCR, 89% pana la 94% din aceste teste sunt fals pozitive
89% pana la 94% din aceste teste sunt false pozitive
Ele nu testeaza pentru COVID-19 si de asemenea
restul este fals negativ, asa ca trebuie sa ne uitam la clinici, trebuie sa incepem sa ne uitam la clinic
Doctorii trebuie sa inceteze sa se uite la acele teste, acesta lucru este foarte important, sa ne intorcem la clinici
si la fapte. Noi avem in Olanda acum
presa care publica vestea ca testul PCR
nu este un test corect
asa ca sunt foarte multumita de lucrul acesta deci exista speranta, multumesc.
Statistici au iesit la iveala
ca pana in aprilie 2020 erau 0 decese in Irlanda,
acestea sunt statisticile oficiale de la CSO, Centrul Oficial de Statistici
Primul deces a fost in aprilie si in toata tara in 2020, avem 98 decese din 5 milioane de oameni,
deci in Irlanda mor 30.000 de oameni in fiecare an
10.000 mor de boli cardiovascualre, 10000 de cancer
Cele 98 de decese din Irlanda sunt preventibile daca ar fi primit preventie
si tratament si vedem acum ca probabil vor exista
si mai multe mii de decese in Irlanda doar de cancer si boli cardiovasculare singure
Deci in santatea publica daca implementezi o politica
care face mai mult rau decat bine acest lucru trebuie oprit.
Noi ca oamenii de stiinta si medici spunem
ca carantina cauzeaza mai mult rau decat bine
Daca politicenii, cei care iau deciziile,
cei care scriu aceste linii directoare
au interesul oamenilor din tara lor la inima
ar opri carantina, ar opri distantarea sociala si ar opri purtatul mastiilor
si ar opri toate carantinele si ar readuce tara noastra inapoi, la un normal mai bun
Deci uh da, suntem inca acolo suedezii si aproape nu avem avem corona acum
s-a terminat in tara noastra, asa ca as spune
ca ne apropiem de imunitatea de turma. Probabil avem cea mai mica rata de cazuri in prezent in Europa.
Deci Carantina a facut zero diferenta,
nici o diferenta si exista un articol in Lancet care sustine acest lucru
care spune ca carantina nu salveaza vieti si
Profesorul Woolhouse care este epidemiolog
si care sfatuieste guvernul, spune ca Carantina
a fost un dezastru monumental la scara globala
si nu vrea sa o mai vada vreodata.
Scuza lui, pentru ca a sfatuit guvernul sa instituie carantina, a fost panica
Acum ca panica s-a terminat, carantina trebuie incheiata.
Cazurile se bazeaza pe un test PCR
care Mike Yeadon, fostul director stiintific de la Pfizer, a declarat
ca aproximativ 90% din asa-numitele cazuri, sunt false pozitive
asa ca nu avem oameni bolnavi
Si a fost in presa saptamana aceasta
ca 86% din cazurile pozitive nu au avut simptome
deci sunt persoane normale sanatoase
Si nu avem nici macar un singur motiv pentru a continua cu carantina.
si vreau să spun că nu avem o pandemie medicala sau o epidemie
Noi, de asemenea am afirmam ca Covîd-19 nu ar trebuie sa fie pe lista A
pentru mai mult timp, deoarce noi acum stim ca este un virus gripal normal
si un virus gripal obisnuit nu este in lista A, asa ca noi incepem
un proces impotriva catre statul olandez
sa aducem aceasta cu un grup mare de medici si de asemenea cu un grup foarte mare de
asistenti medicali si pentru ca avem contact cu 87.000 de asistenti medicali care nu doresc
vaccinul care este pregatit pentru noi
Vreau sa precizez daca nu exista pandemie
ma intreb de ce copiii nostri sunt in scoli cu masti.
Exista drepturi constitutionale absolute si nu pot fi
incalcate sau infractionate pentru nici un motiv medical.
Nu exista nici un motiv pentru panica, de asemenea nici in practica medicala nu exista un motiv de panica
Panica este creata de aceste teste fals pozitive PCR, 89% pana la 94% din aceste teste sunt fals pozitive
89% pana la 94% din aceste teste sunt false pozitive
Ele nu testeaza pentru COVID-19 si de asemenea
restul este fals negativ, asa ca trebuie sa ne uitam la clinici, trebuie sa incepem sa ne uitam la clinic
Doctorii trebuie sa inceteze sa se uite la acele teste, acesta lucru este foarte important, sa ne intorcem la clinici
si la fapte. Noi avem in Olanda acum
presa care publica vestea ca testul PCR
nu este un test corect
asa ca sunt foarte multumita de lucrul acesta deci exista speranta, multumesc.
Statistici au iesit la iveala
ca pana in aprilie 2020 erau 0 decese in Irlanda,
acestea sunt statisticile oficiale de la CSO, Centrul Oficial de Statistici
Primul deces a fost in aprilie si in toata tara in 2020, avem 98 decese din 5 milioane de oameni,
deci in Irlanda mor 30.000 de oameni in fiecare an
10.000 mor de boli cardiovascualre, 10000 de cancer
Cele 98 de decese din Irlanda sunt preventibile daca ar fi primit preventie
si tratament si vedem acum ca probabil vor exista
si mai multe mii de decese in Irlanda doar de cancer si boli cardiovasculare singure
Deci in santatea publica daca implementezi o politica
care face mai mult rau decat bine acest lucru trebuie oprit.
Noi ca oamenii de stiinta si medici spunem
ca carantina cauzeaza mai mult rau decat bine
Daca politicenii, cei care iau deciziile,
cei care scriu aceste linii directoare
au interesul oamenilor din tara lor la inima
ar opri carantina, ar opri distantarea sociala si ar opri purtatul mastiilor
si ar opri toate carantinele si ar readuce tara noastra inapoi, la un normal mai bun
Deci uh da, suntem inca acolo suedezii si aproape nu avem avem corona acum
s-a terminat in tara noastra, asa ca as spune
ca ne apropiem de imunitatea de turma. Probabil avem cea mai mica rata de cazuri in prezent in Europa.
Deci Carantina a facut zero diferenta,
nici o diferenta si exista un articol in Lancet care sustine acest lucru
care spune ca carantina nu salveaza vieti si
Profesorul Woolhouse care este epidemiolog
si care sfatuieste guvernul, spune ca Carantina
a fost un dezastru monumental la scara globala
si nu vrea sa o mai vada vreodata.
Scuza lui, pentru ca a sfatuit guvernul sa instituie carantina, a fost panica
Acum ca panica s-a terminat, carantina trebuie incheiata.
Cazurile se bazeaza pe un test PCR
care Mike Yeadon, fostul director stiintific de la Pfizer, a declarat
ca aproximativ 90% din asa-numitele cazuri, sunt false pozitive
asa ca nu avem oameni bolnavi
Si a fost in presa saptamana aceasta
ca 86% din cazurile pozitive nu au avut simptome
deci sunt persoane normale sanatoase
Si nu avem nici macar un singur motiv pentru a continua cu carantina.
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