Decidí cambiar - Punteo picadita - Binomio de Oro

🎥 A continuación una picadita interpretando el solo o el puente de la canción en mi guitarra vallenata. Ya la espera terminó.Tema: Decidí cambiar

Autor: Deimer Marín

Interpreta: Binomio de Oro





🗓️ [Publicado 10 jun 2018]





🎜 Tono: REm (Dm) [Original D#m]

🎝 Afinación: Normal





📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.





🔗 Listas automáticas:





☑ GuitarraVallenata Acompañante

https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1





☑ GuitarraVallenata Acompañante II

https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1





☑ Técnicas para acompañar:

https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1





☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)

https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3





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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org





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