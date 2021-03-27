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MIRROR: ANONY MOUSE -TIM GIELEN - MONOPOLIE EN WERELDHEERSCHAPPIJ
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22 views • March 27, 2021
In deze onovertroffen video weet Tim Gielen als geen ander voor een ieder duidelijk te maken wat er in onze huidige maatschappij allemaal speelt.

De afgelopen dagen is deze fantastische docu over The Great Reset viral gegaan. Honderdduizenden mensen hebben de video van Tim Gielen inmiddels al gezien en dat heeft de elite ook opgemerkt. Zij werden er waarschijnlijk nogal nerveus van en hebben de video van social media laten verwijderen. Wij plaatsen de video hier nogmaals, in de vrije wereld. Well done, Tim!

Beschrijving Tim:

Minder dan een handje vol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s' ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s' nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat ik je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter "The Great Reset" van het World Economic Forum.
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