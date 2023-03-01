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"Angels We Have Heard On High", a traditional Christmas carol performed by the Christendom College Choir & Schola Gregoriana.
"The words of the song are based on a traditional French carol known as Les Anges dans nos campagnes (literally, "Angels in our countryside") composed by an unknown author in Languedoc, France. That song has received many adjustments or alignments including its most common English version that was translated in 1862 by James Chadwick, the Roman Catholic bishop of Hexham and Newcastle, north east England." From https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_We_Have_Heard_on_High
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Metatags Space Separated: angels music christmas choir
Metatags Comma Separated: angels, music, christmas, choir
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