Dünya Doktorlar Birliği: Tıbbi Bir SALGIN YOK ! Hollandalı doktorlar devlete karşı DAVA AÇIYOR !

Bizler, "Dünya Doktorlar Birliğini" ni duyurmak için burdayız.Bizler doktor, bilim insanı ve barış aktivistiyiz ve hepimiz bu Kovid-19 meselesinin GERÇEK OLMADIĞINI söylüyoruz.Ve görevimiz, özellikle tıp doktorları olarak gerçeklerin söylenmesidir.Peki ya Hollanda?Merhaba, ben Hollanda'dan (Dr.) Elke De KerkTıbbi bir pandemi veya salgınımızın BULUNMADIĞINI belirtmek istiyorum.Çünkü bu kelimeler birbirlerinin yerine de kullanılıyor.Ayrıca Kovid-19'un artık A-listesinde BULUNMAMASI gerektiğini de belirtiyoruz.Çünkü artık bunun NORMAL BİR GRİP VİRÜSÜ OLDUĞUNU ve normal grip virüsünün A-listesinde yer almadığını biliyoruz.Ve ayrıca bunu, büyük bir doktor grubu ve iletişim halinde olduğumuz, bizim için hazırlanan aşıyı istemeyen 87.000 kişiden oluşan gerçekten büyük bir hemşire grubu ile gündeme getirmek için Hollanda devletine karşı bir dava başlatıyoruz.Eğer salgın yoksa çocuklarımızın okullarda neden maskeli olduğunu da merak ediyorum.Kesin anayasal haklar var ve bunlar herhangi bir sağlık gerekçesiyle ihlal edilemez.Panik için sebep yoktur. Aynı şekilde tıbbi uygulamalarda da paniğe sebep yoktur.Bu panik, YANLIŞ pozitif PCR testleri ile oluşturulmaktadır.PCR testlerinin % 89 ila 94'ü YANLIŞ pozitiftir.Kovid-19 test edilmiyor.ve benzer şekilde... kalanı da YANLIŞ negatif.Bu yüzden kliniklere bakmak zorundayız.Kliniklere bakmaya başlamak zorundayız.Doktorlar testlerine (PCR) bakmayı bırakmak zorundalar.Bu çok önemli.Kliniklere ve gerçeklere dönelim...Ve sakin olalım...Artık Hollanda basını, PCR testlerinin doğru bir test OLMADIĞI haberlerini yayınlamaya başladı.Bu yüzden çok mutluyum.Yani umut var. Teşekkürler...***WORLD DOCTORS ALLIANCE First HearingBerlin 10102020: Better Normal, not New Normal - www.ACU2020.org - World Doctors Alliance