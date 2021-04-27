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CDL85 - Pourquoi nos dirigeants sont malveillants envers nous ? Jean-Jacques Crevecoeur
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71 views • April 27, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 26 avril 2021
Pour partager cette vidéo plus facilement, rendez-vous sur FullLifeChannel.com :
https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Quelques références en lien avec cette conversation du lundi :
— le livre de Valérie Bugault et Jean Rémy : Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, éditions SIGEST. Livre de lecture très exigeante, pour lecteurs avertis. Mais d'une extrême pertinence et d'une très grande originalité par rapport à la pensée classique en droit et en économie !
— le documentaire : « The corporation » - Vous trouverez la version française de ce documentaire sur la chaîne privée, en cliquant ici. Sinon, voici le lien YouTube : https://youtu.be/ukKQqtpl9V4
— le reportage complet sur Jacques Attali : https://www.facebook.com/100002015356076/videos/3668923216518154
— le clip de la chanson de Francis Lalanne : https://youtu.be/3g1NKqhK8lg. Vous pouvez télécharger le clip dans la boîte de téléchargement de cette page.
Dans cette conversation du lundi, je vous démontre pourquoi nous vivons dans une illusion de démocratie depuis des décennies, en vous montrant à quel point le suffrage universel est un leurre qui nous fait croire que nous choisissons et que nous élisons les candidats politiques qui nous représenteront.
Je partage également avec vous le témoignage émouvant de Francis Lalanne, très malmené actuellement par les autorités et par les médias mainstream. Il nous adresse un cri du cœur à travers une toute nouvelle chanson intitulée « Ils sont beaux nos sourires », chanson qu'il nous demande de partager un maximum autour de nous…
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
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https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Quelques références en lien avec cette conversation du lundi :
— le livre de Valérie Bugault et Jean Rémy : Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, éditions SIGEST. Livre de lecture très exigeante, pour lecteurs avertis. Mais d'une extrême pertinence et d'une très grande originalité par rapport à la pensée classique en droit et en économie !
— le documentaire : « The corporation » - Vous trouverez la version française de ce documentaire sur la chaîne privée, en cliquant ici. Sinon, voici le lien YouTube : https://youtu.be/ukKQqtpl9V4
— le reportage complet sur Jacques Attali : https://www.facebook.com/100002015356076/videos/3668923216518154
— le clip de la chanson de Francis Lalanne : https://youtu.be/3g1NKqhK8lg. Vous pouvez télécharger le clip dans la boîte de téléchargement de cette page.
Dans cette conversation du lundi, je vous démontre pourquoi nous vivons dans une illusion de démocratie depuis des décennies, en vous montrant à quel point le suffrage universel est un leurre qui nous fait croire que nous choisissons et que nous élisons les candidats politiques qui nous représenteront.
Je partage également avec vous le témoignage émouvant de Francis Lalanne, très malmené actuellement par les autorités et par les médias mainstream. Il nous adresse un cri du cœur à travers une toute nouvelle chanson intitulée « Ils sont beaux nos sourires », chanson qu'il nous demande de partager un maximum autour de nous…
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