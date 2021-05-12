TV2 Nord - Martin Ingvorsen: 'Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt' {08.05.2021]

Note: Noget vi er nogle få der har råbt op om i årevis... Denne SARS-COV-2 Corona influenza Virus PlanDemi er kun næste skridt i Satanisternes #Depopulation Plan om UN Agenda 2020 + 2030.--Martin Ingvorsen: "- Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt.Sådan lyder det fra Martin Ingvorsen, der er en af de mange deltagere i lørdag aftens demonstration i Kildeparken mod regeringens håndtering af coronakrisen.Det er gruppen Men In Black, der står bag demonstrationen, der lørdag aften vil gå i optog gennem Aalborgs gader. Demonstranter er blevet kort i busser til Kildeparken i Aalborg for at være med, og det har Martin Ingvorsen et bud på hvorfor.- Når man vågner op, og man kan mærke at ens nakkehår rejser sig, og at der ligger en skygge over vores land, så er man nødt til at stille op, siger han til TV2 Nord.Han føler også, han selv får noget personligt ud af at være med til aftenens demonstration.- Jeg bliver stærkere i min værdier. Jeg finder frem til min essens, siger han og fortsætter:- Jeg kan mærke, der er noget, der ikke er som det skal være, og derfor vil jeg være med i aften.---Kilder:DemonstrationsoverblikPublic group - 3.4K members