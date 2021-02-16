ΑΘΩΟΣ...! Ιστορική Νίκη Donald Trump... 💥 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ...

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ MME

Α. Παγκόσμια

Δήλωσε πως είναι κατά της Παγκοσμιοποίησης και της Πανθρησκείας και υπέρ της Εθνικής Ανεξαρτησίας των λαών και της Ανεξιθρησκείας

Ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Ειρήνη στην Συρία, Ειρήνη στην Ουκρανία

Ειρήνη μεταξύ Β. Και Ν. Κορέας και τού Δυτικού κόσμου

Εξάληψη τού Ισλαμικού κράτους ISIS

Εξαναγκασμός των υπολοίπων χωρών τού ΝΑΤΟ να συνεισφέρουν το μέρος που τούς αναλογεί, γιατί μόνο οι ΗΠΑ, η Ελλάδα και η Τουρκία τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους

Έλεγχο τού Ισραήλ με μετάθεση της Πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ

Συμφιλίωση Αράβων και Ισραήλ

Ο πρώτος Πρόεδρος του Πλανήτη που δεν υποκλίθηκε στην Ελισάβετ.

Ανελέητο κυνηγητό και συλλήψεις παιδοκτόνων παιδόφιλων και σατανιστών σε όλο τον δυτικό κόσμο καθώς και αυτών που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Εκτέλεση των αρχηγών τρομοκρατικών οργανώσεων

Έλεγχο τού πυρηνικού προγράμματος τού Ιράν μαζί με Ρωσία

Φρένο στην ληστρική εμπορική επέλαση της Κίνας με πολλούς τρόπους

Καλές σχέσεις με όλες τις ηγεσίες τού πλανήτη

Εξέθεσε τον ΠΟΥ και την Κίνα, που ευθύνονται για την εξάπλωση τού ιού της γρίπης

Έστειλε και στέλνει τα ειδικά μηχανήματα αναπνευστήρες σε όποια χώρα είχε και έχει ανάγκη

Ξεκλείδωσε 2000 πατέντες που είχαν κλειδωμένες οι παγκοσμιοποιητές και αφορούν την υγεία και την ενέργεια.

Σταμάτησε τούς εγκληματικούς ψεκασμούς που έκανε το ΝΑΤΟ από αέρος σε όλο τον κόσμο

Β. Στην χώρα του

Το σημαντικό είναι ότι είναι ο μόνος Πρόεδρος μετά από πολλά χρόνια που δεν ανήκει σε καμία οργάνωση, λέσχη ή αίρεση και οι οποίες τον πολεμάνε με νύχια και με δόντια.

Έφερε πίσω τις επιχειρήσεις και τα εργοστάσια που είχαν φύγει και είχαν πάει Μεξικό, Κίνα

Έκλεισε καλή συμφωνία και για τα τρία μέρη με το Μεξικό και τον Καναδά

Ανέβασε την οικονομία σε αριθμούς ρεκόρ

Μείωσε τη φορολογία των μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 20%

Μείωσε την τιμή την τιμή στα φάρμακα από 50% -70%

Μείωσε την φορολογία εισοδήματος

Μείωσε την ανεργία των γυναικών στα κατώτερα των τελευταίων 70 ετών

Μείωσε την ανεργία των Αφροαμερικάνων, Ισπανόφωνων και Ασιατών στα χαμηλότερα στην ιστορία

Μείωσε μισθούς κρατικών λειτουργών που ήταν υπερβολικοί

Φρόντισε τις πόλεις και τις γειτονιές με οργανώσεις πολιτών

Φρόντισε τούς βετεράνους τού στρατού που ήταν παραπεταμένοι

Έδωσε δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που φυλακίσθηκαν για πταίσματα και πλημμελήματα και χαρτί για να μπορούν να βρουν δουλειά.

Φρόντισε το σύστημα υγείας όσο τού επέτρεπαν οι αντίπαλοι του για όλους τούς πολίτες

Ενίσχυσε τις γυναίκες, με θέσεις κλειδιά στην κοινωνική μέριμνα

Έβαλε ένα τέλος στην εισροή συμμοριών, εμπόρων ναρκωτικών, παιδιών και λευκής σαρκός και λαθρομεταναστών από τα σύνορα με το Μεξικό, φτιάχνοντας το τείχος που προχωράει έχοντας καλύψει ήδη 280 μίλια και ενισχύοντας την συνοριοφυλακή.

Είναι υπέρ των μεταναστών που περνάνε με τον νόμιμο τρόπο και κατά της ανεξέλεγκτης λαθροεισβολής

Αύξησε τον αριθμό των Δικαστών για να μην λιμνάζουν οι υποθέσεις και σταμάτησε το συλλαμβάνω και αφήνω ελεύθερο για τούς λάθρο και τους εγκληματίες

Τα έβαλε με το βαθύ κράτος που τον πολεμάει ακόμη

Πήρε τον έλεγχο της FEDERAL RESΕRVE που είναι θετικό και για τον πλανήτη γιατί οι Ρότσιλντ δεν μπορούν πλέον να τυπώνουν δολάρια αέρα.

Τα έβαλε με την Μαφία, τα Καρτέλ ναρκωτικών και όπλων και με την σκληρότερη εγκληματική οργάνωση MS 13, όπου έχουν συλληφθεί πάνω από 16.000 άτομα

Τα έβαλε με το λόμπι των φαρμακοβιομηχανιών, που πλουτίζανε με αστρονομικές τιμές στα φάρμακά τους

Με την καραντίνα ενίσχυσε και ενισχύει όλους τούς πολίτες με επιδόματα που μέσο όρο φθάνουν τα 300 δολάρια την εβδομάδα

Έκανε γενική εκκαθάριση των υπογείων βάσεων στις ΗΠΑ (αλλά και στην Δύση) σώζοντας χιλιάδες παιδιά-σκλάβους, που προορίζονταν για βιασμούς, δολοφονίες και τροφή για τους σατανιστές και που περιθάλφθηκαν στα δύο πλοία στην Ν. Υόρκη και στην Καλιφόρνια.

Για εκείνους που θεωρούν ότι ο Τράμπ δεν θα ενισχύσει την Ελλάδα, μόλις ακούστηκε κάτι για ελευθέρωση τού Αμερικάνου πάστορα από την Τουρκία, αφέθηκαν ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι δύο Έλληνες στρατιωτικοί

Από την πρώτη στιγμή τα έβαλε με τα ΜΜΕ ονομάζοντάς τα Ψεύτικες Ειδήσεις (FAKE NEWS) και τα οποία τον πολεμούν διαρκώς.

Στις 3 Ιουλίου ενεργοποίησε τον νόμο NESARA και η ανακούφιση θα ακολουθήσει σε όλο τον πλανήτη

Είναι πολλά ακόμη που έχει κάνει για τούς πολίτες και την χώρα του που δεν χωράνε εδώ.

Οι πηγές τού άρθρου είναι από πρώτο χέρι μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις του, συνεντεύξεις, υπογραφές προεδρικών διαταγμάτων, συναντήσεις με Ηγέτες ξένων κρατών και αναφορές από επίσημους φορείς. Εσείς ακόμη νομίζετε ότι ο Τράμπ είναι ρατσιστής, τρελός και φασίστας;