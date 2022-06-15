Luc MONTAGNIER - Stephanie SENEFF – Εμβόλια Covid19 - Νευροεκφυλιστικές ασθένειες [PRIONS]

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Dr Luc Montagnier - Stephanie Seneff (MIT) - Οι γενετικοί οροί κατά του covid μπορούν να προκαλέσουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες που προκαλούνται από τα prions.
Δυστυχώς, δεν θα γνωρίζουμε αν τα εμβόλια έχουν προκαλέσει αυτές τις ασθένειες, επειδή συνήθως μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του εμβολιασμού και της διάγνωσης της νόσου.
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