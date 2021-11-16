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A 10 legjobb Bogyós Gyümölcs
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0 view • November 16, 2021
Ezekkel a bogyós gyümölcsökkel, sokat tehetsz az egészségedért: málna, homoktövis, goji bogyó, berkenye, áfonya, szeder, tőzegáfonya, ribizli, fekete berkenye, mangosztán. Melyik miben jó?
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E-mail küldés:
[email protected]
Termék rendelés telefonon:
+36 1 4433 860
---------------------------------
A videót készítők figyelmeztetései:
Kérem vegye figyelembe, hogy a weboldalon és a videóban megjelenő információk, nem helyettesítik egy orvos, egy gyógyszerész vagy egy engedéllyel rendelkező természetgyógyász tanácsát.
A videóban elhangzó minden információ, Ujhelyi Szabolcs saját személyes véleménye és kizárólag információs, illetve oktatási célokat szolgál.
Az ebben a videóban elhangzó információk, nem szolgálnak semmiféle orvosi tanácsadásként.
Figyelmeztetünk, minden a videót megtekintő személyt, hogy mivel minden egészségügyi probléma egyedi, mielőtt bármilyen változtatást eszközöl az életmódjában vagy a táplálkozásában, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával.
A videóban elhangzó információk, nem helyettesítík a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Ne használja a videóban és az ezen oldalon megjelenő információkat öndiagnózisra.
Amennyiben gyógyszeres kezelés alatt áll vagy terhes, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt bármilyen korábban még nem fogyasztott élelmiszert vagy étrend-kiegészítőt kezd el fogyasztani, illetve ha bármiféle életmódbeli változtatást eszközöl.
Sem Ujhelyi Szabolcs sem a tartalmat készítők nem vállalnak semmiféle felelősséget, a videók megtekintése következtében bekövetkező bármilyen káreseménnyel kapcsolatban.
Ajánlott termékek: https://www.mannavita.hu/
Imunex Alga:
https://www.imunex.hu/imune/
Mannavita Méhpempő
https://www.mehpempo.com
ElektronyK+ italpor:
https://www.elektrolitpor.com/
Multi Kollagén
https://www.multikollagen.com/
Videós Beszámolók:
https://www.mannavita.com/hu/hu/beszamolok.php
E-mail küldés:
[email protected]
Termék rendelés telefonon:
+36 1 4433 860
---------------------------------
A videót készítők figyelmeztetései:
Kérem vegye figyelembe, hogy a weboldalon és a videóban megjelenő információk, nem helyettesítik egy orvos, egy gyógyszerész vagy egy engedéllyel rendelkező természetgyógyász tanácsát.
A videóban elhangzó minden információ, Ujhelyi Szabolcs saját személyes véleménye és kizárólag információs, illetve oktatási célokat szolgál.
Az ebben a videóban elhangzó információk, nem szolgálnak semmiféle orvosi tanácsadásként.
Figyelmeztetünk, minden a videót megtekintő személyt, hogy mivel minden egészségügyi probléma egyedi, mielőtt bármilyen változtatást eszközöl az életmódjában vagy a táplálkozásában, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával.
A videóban elhangzó információk, nem helyettesítík a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
Ne használja a videóban és az ezen oldalon megjelenő információkat öndiagnózisra.
Amennyiben gyógyszeres kezelés alatt áll vagy terhes, minden esetben konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt bármilyen korábban még nem fogyasztott élelmiszert vagy étrend-kiegészítőt kezd el fogyasztani, illetve ha bármiféle életmódbeli változtatást eszközöl.
Sem Ujhelyi Szabolcs sem a tartalmat készítők nem vállalnak semmiféle felelősséget, a videók megtekintése következtében bekövetkező bármilyen káreseménnyel kapcsolatban.
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