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Es reicht! Alles auf den Tisch - Kapitel 1 - "falsche Zahlen"
ChaosAndy
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0 view • January 20, 2022
Der erste Teil der Serie beschäftigt sich den "offiziellen" falschen Zahlen, die scheinbar nur dazu dienten, ein politisches Narrativ durchzusetzten. In den kommenden Clips wird es um den Genesenenststus, die Impfpflicht, deren Wirksamkeit und die Degradierung der Vollständig Geimpften gehen.

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