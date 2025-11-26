Josep Pàmies în dialog cu doctorul José Luis Cabouli. Transplanturile. Voce în limba spaniolă cu subtitrare în limba română.





Fragment video din discuția dintre Josep Pàmies și doctorul José Luis Cabouli, vineri, 20 iunie 2025, la sediul Dulce Revoluție din Balaguer. Întrebări formulate de Francesc Colet despre transplanturi, la care răspund ambii vorbitori.





Durată: 8 minute și 33 secunde. Limba: voce în castiliancă (spaniolă) cu subtitrare în română.





Link către înregistrarea video completă a discuției în limba castiliancă (spaniolă) pe canalul Dulce Revoluție din Balaguer:





https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/





Link către înregistrarea video completă a discuției în limba castiliancă (spaniolă) pe profilul „YouTube”:





https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ





Traducere în limba română: Govor Marian Cosmin.