BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Josep Pàmies în dialog cu doctorul José Luis Cabouli. Transplanturile. Voce în limba spaniolă cu subtitrare în limba română.
animaweb
animaweb
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • 1 day ago

Josep Pàmies în dialog cu doctorul José Luis Cabouli. Transplanturile. Voce în limba spaniolă cu subtitrare în limba română.


Fragment video din discuția dintre Josep Pàmies și doctorul José Luis Cabouli, vineri, 20 iunie 2025, la sediul Dulce Revoluție din Balaguer. Întrebări formulate de Francesc Colet despre transplanturi, la care răspund ambii vorbitori.


Durată: 8 minute și 33 secunde. Limba: voce în castiliancă (spaniolă) cu subtitrare în română.


Link către înregistrarea video completă a discuției în limba castiliancă (spaniolă) pe canalul Dulce Revoluție din Balaguer:


https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/


Link către înregistrarea video completă a discuției în limba castiliancă (spaniolă) pe profilul „YouTube”:


https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ


Traducere în limba română: Govor Marian Cosmin.

Keywords
dalai lamasanatatemedicinastiintaspiritualitatesufletreincarnaredharamsalachristiaan barnardchirurgieregresietransplanturibaschetsinuciderepsihopatgradinapasaredonatordestinatar
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy