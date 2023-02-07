Сон ОБЛАКА-КОЛЁСА. Знамение второго пришествия Иисуса Христа

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Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
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Сон от 26 июля 2019 г. ОБЛАКА-КОЛЁСА. Знамение второго пришествия Иисуса Христа
Во сне были ключевые моменты:
ОБЛАКА в виде КОЛЁС.
Фраза: "Это ЗНАМЕНИЕ второго пришествия Христа!"
Недавно переведя видео Лиланда "Чтобы не дул ветер, доколе..." - про
знамение Сына Человеческого (https://www.youtube.com/watch?v=PFQj1_BjOT0&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=4) лучше понимаю, о чём наверное был сон.
Этот сон про ОБЛАКА-КОЛЁСА у меня записан в том же блокнотике, что и про НАЧЕРТАНИЕ через ИГЛЫ (https://www.brighteon.com/watch/ece9fcff-1b97-4486-8ad0-91bca96d42fb?index=3)
и про пластиковый МЕЧ в носу :) (https://youtu.be/MmT3x4qVmf8?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=166)
После того сна было понимание, что это про пришествие Сына Человеческого, Который грядёт именно на ОБЛАКАХ небесных. То есть было понимание, что облака в виде КОЛЁС означают, что Иисус грядёт на облаках.