B.I.G. Interview о метабиотике X-CODE

Поговорили о новом японском метабиотике X-CODE. Это экстракт 16 видов лактобактерий, 5 видов бифидобактерий и пребиотика, ферментированных на органическом соевом молоке без ГМО. Поможет как при проблемах с микрофлорой кишечника: колики, вздутия, запоры, поносы, аллергии, истерические проявления у детей, депрессии, низкий иммунитет, после приема антибиотиков, так и при более серьезных заболеваниях: онкологии, проблемах с печенью, сердечно-сосудистых, СДГВ у детей. Елена поделилась отзывами людей, принимающих X-CODE.

Цены на препарат озвучены в видео. Скидка на данный момент 5%. Доставка по всему миру. Телефон для связи с Еленой +7 (911) 765-80-08 (WhatsApp). Название странички Елены в Инстаграм (запрещен в РФ) -

elena.golden_





Предыдущие выпуски B.I.G. Interview:

Противораковый протокол АйПиТи (IPT) снова доступен в Алматы. Беседа с Нурболом Абишевым https://medalternativa.info/our/ipt-snova-dostupen-v-almaty/

B.I.G. Interview с Александром Лукинским о его Авторской методике «Отражение» https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-lukinskim/

B.I.G. Interview с Мамой Евы, победившей опухоль мозга https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-mamoy-evy/





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