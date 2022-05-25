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Ukraine: The Masks of the Revolution - Οι μάσκες της επανάστασης (2016) [GR Subs]
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20 views • May 25, 2022
Έργο ντοκιμαντέρ - έρευνα του Γάλλου δημοσιογράφου Paul Moreira, που μεταδόθηκε από το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι Canal + το 2016. Η Ουκρανική πρεσβεία στο Παρίσι ζήτησε να αποσυρθεί αυτό το ντοκιμαντέρ από τον αέρα. Τι φοβόντουσαν τόσο πολύ οι ουκρανικές αρχές; Ίσως την αλήθεια; Μέχρι σήμερα η Ευρώπη δεν γνωρίζει όλα όσα πραγματικά συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν στο Κίεβο και σε ολόκληρη τη χώρα.
Αυτό το ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Paul Moreira, αφηγείται την ιστορία των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Οδησσό, τον Μάιο του 2014: την πυρκαγιά στον Οίκο των Συνδικάτων και τον εμπρησμό τουλάχιστον 48 ανθρώπων (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία) και 300 (ανεπίσημες πηγές). Ένα μακελειό που δεν τράβηξε ιδιαίτερη προσοχή.
Πως και οι δυτικές δημοκρατίες δεν έχουν υψώσει τη φωνή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας;
Πιθανότατα επειδή αυτές οι Ουκρανικές Εθνικιστικές Πολιτοφυλακές έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο σε έναν πόλεμο πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Η Ουκρανική επανάσταση υποστηρίχθηκε σθεναρά από την αμερικανική διπλωματία.
Στον νέο ψυχρό πόλεμο που έρχεται σε αντίθεση με τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, η Ουκρανία είναι ένα αποφασιστικό πιόνι. Ένα τακτικό πιόνι για τον περιορισμό των φιλοδοξιών του Πούτιν.
Το «Ουκρανία, μάσκες της επανάστασης» του Paul Moreira ρίχνει φως σε αυτή την τυφλή γωνία.
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=KfD_CaSIxmQ
Αυτό το ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Paul Moreira, αφηγείται την ιστορία των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Οδησσό, τον Μάιο του 2014: την πυρκαγιά στον Οίκο των Συνδικάτων και τον εμπρησμό τουλάχιστον 48 ανθρώπων (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία) και 300 (ανεπίσημες πηγές). Ένα μακελειό που δεν τράβηξε ιδιαίτερη προσοχή.
Πως και οι δυτικές δημοκρατίες δεν έχουν υψώσει τη φωνή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας;
Πιθανότατα επειδή αυτές οι Ουκρανικές Εθνικιστικές Πολιτοφυλακές έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο σε έναν πόλεμο πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Η Ουκρανική επανάσταση υποστηρίχθηκε σθεναρά από την αμερικανική διπλωματία.
Στον νέο ψυχρό πόλεμο που έρχεται σε αντίθεση με τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, η Ουκρανία είναι ένα αποφασιστικό πιόνι. Ένα τακτικό πιόνι για τον περιορισμό των φιλοδοξιών του Πούτιν.
Το «Ουκρανία, μάσκες της επανάστασης» του Paul Moreira ρίχνει φως σε αυτή την τυφλή γωνία.
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=KfD_CaSIxmQ
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