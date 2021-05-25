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AUDIO | Le projet Blue Beam, par Serge Monast (1994) • Partie 1/4
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135 views • May 25, 2021
La qualité de l’enregistrement est médiocre, mais le document est suffisamment rare pour ne pas s’en formaliser.
« En 1994 Serge Monast donnait une conférence sur ce qu’il appelait le « projet Blue Beam ». Les thèmes abordés étaient les suivants :
1. des tremblements de terre délibérément provoqués pour dévoiler des artefacts invalidants les religions actuelles ;
2. une projection holographique sur le barium dans l'air (semblable à d'autres antérieures, à base de niobate de strontium et de barium (SBN)) ;
3. une communication "télépathique" (via des technologies d'ondes et des ordinateurs) donnant au gens la sensation de recevoir un message divin ;
4. une manifestation « super naturelle » comme une invasion d'extraterrestres
Il semblerait qu'aujourd'hui, grâce à la 5G et bientôt la 6G, le point numéro trois soit réalisable.
Je vous invite à vous intéresser également aux protocoles de Toronto :
https://odysee.com/@MargueriteRotheCin%C3%A9:4/Protocole-des-666---Toronto-1967---Serge-Monast:e
https://odysee.com/@MargueriteRotheCin%C3%A9:4/Serge-Monast---L'Aurore-Rouge-(suite-du-Protocole-des-666-Toronto--1967):2
Source Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Ze2PIw9bBV0&;t=35s
=====================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
« En 1994 Serge Monast donnait une conférence sur ce qu’il appelait le « projet Blue Beam ». Les thèmes abordés étaient les suivants :
1. des tremblements de terre délibérément provoqués pour dévoiler des artefacts invalidants les religions actuelles ;
2. une projection holographique sur le barium dans l'air (semblable à d'autres antérieures, à base de niobate de strontium et de barium (SBN)) ;
3. une communication "télépathique" (via des technologies d'ondes et des ordinateurs) donnant au gens la sensation de recevoir un message divin ;
4. une manifestation « super naturelle » comme une invasion d'extraterrestres
Il semblerait qu'aujourd'hui, grâce à la 5G et bientôt la 6G, le point numéro trois soit réalisable.
Je vous invite à vous intéresser également aux protocoles de Toronto :
https://odysee.com/@MargueriteRotheCin%C3%A9:4/Protocole-des-666---Toronto-1967---Serge-Monast:e
https://odysee.com/@MargueriteRotheCin%C3%A9:4/Serge-Monast---L'Aurore-Rouge-(suite-du-Protocole-des-666-Toronto--1967):2
Source Vidéo :
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