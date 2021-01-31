Pfizer CEO Albert Bourla on vaccine hesitancy: "Trust ME" WHY ELSE I WILL BANKRUPTCY AND DIE=ΜΠΟΥΡΛΑΣ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΩ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΩ. ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ 2020-ΕΛΣΤΑΤ.

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 14 Share Add to... Download MP3 Share Report

9168 views • January 31, 2021

https://odysee.com/@ThouriosTV:0/proedros-pfizer-thanatifora-pandimia-gelaei:e



Στην ουσία ο Μπουρλάς επικεφαλής της pfizer μας λέει εμβολιάσου για να μη χρεοκοπήσω και πεθάνω… "Έχει κάνει βλέπετε πολλά έξοδα" και τι θα γίνει αν δεν πουλήσει τα δισεκατομμύρια πειραματικά εμβόλια, που θέλει να προωθήσει μαζί με άλλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες;



Ας δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για να κρίνουμε πόσο μεταβλήθηκε η θνησιμότητα από το 2015 μέχρι και το 2020 και αν άλλαξε δραματικά το 2020 παρά την υποτιθέμενη φοβερή θανατηφόρα πανδημία το 2020.

«ΕΛΣΤΑΤ: Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες 49 εβδομάδες του 2020 ανήλθαν σε 121.444 (61.266 άνδρες και 60.178 γυναίκες) ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν σε 117.171 (59.141 άνδρες και 58.030 γυναίκες), αύξηση 3,65%. Ο μέσος όρος της πενταετίας 2015 – 2019 ήταν 113.979 θάνατοι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7.465 θανάτους (6,55%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 - 2019 ανέρχονται σε 4,35% το 2019 σε σχέση με το 2018 (112.282), -3,83% το 2018 σε σχέση με το 2017 (116.751), 6,03% το 2017 σε σχέση με το 2016 (110.111) και -3,06% το 2016 σε σχέση με το 2015 (113.582) (Πίνακες 1, 2, 3 και 4)… Αδιαμφισβήτητη Πηγή:

«Καταγράφονται όλοι οι θάνατοι που αφορούν σε κατοίκους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου (ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ)… Οι αιτίες θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και βασικές κατηγορίες είναι τα Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, τα Νεοπλάσματα, τα Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, Βίαιοι θάνατοι και άλλες αιτίες, περιλαμβανομένης και της αιτίας από Covid19



«ΟΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 4.838 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ μέχρι και την τελευταία ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΡΟΝΑΪΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 79 ΕΤΗ: «Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω



ΕΞΑΛΛΟΥ 4161 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟ 2014 ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΨΥΧΗ ΤΟΤΕ ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2020 ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...

ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΒΡΟΜΑΕΙ; ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 22 ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:



SOS. Pfizer CEO Albert Bourla https://youtu.be/P6O6FqYYImk on vaccine hesitancy: "Trust ME" WHY ELSE I WILL BANKRUPTCY AND DIE=ΜΠΟΥΡΛΑΣ: ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΩ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΩ. ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟ 2020-ΕΛΣΤΑΤ. ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: https://youtu.be/XykHjJbwtJE Στην ουσία ο Μπουρλάς επικεφαλής της pfizer μας λέει εμβολιάσου για να μη χρεοκοπήσω και πεθάνω… "Έχει κάνει βλέπετε πολλά έξοδα" και τι θα γίνει αν δεν πουλήσει τα δισεκατομμύρια πειραματικά εμβόλια, που θέλει να προωθήσει μαζί με άλλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες;Ας δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για να κρίνουμε πόσο μεταβλήθηκε η θνησιμότητα από το 2015 μέχρι και το 2020 και αν άλλαξε δραματικά το 2020 παρά την υποτιθέμενη φοβερή θανατηφόρα πανδημία το 2020.«ΕΛΣΤΑΤ: Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες 49 εβδομάδες του 2020 ανήλθαν σε 121.444 (61.266 άνδρες και 60.178 γυναίκες) ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν σε 117.171 (59.141 άνδρες και 58.030 γυναίκες), αύξηση 3,65%. Ο μέσος όρος της πενταετίας 2015 – 2019 ήταν 113.979 θάνατοι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7.465 θανάτους (6,55%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 - 2019 ανέρχονται σε 4,35% το 2019 σε σχέση με το 2018 (112.282), -3,83% το 2018 σε σχέση με το 2017 (116.751), 6,03% το 2017 σε σχέση με το 2016 (110.111) και -3,06% το 2016 σε σχέση με το 2015 (113.582) (Πίνακες 1, 2, 3 και 4)… Αδιαμφισβήτητη Πηγή: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- »…«Καταγράφονται όλοι οι θάνατοι που αφορούν σε κατοίκους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου (ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ)… Οι αιτίες θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τη Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10) και βασικές κατηγορίες είναι τα Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τα Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, τα Νεοπλάσματα, τα Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, Βίαιοι θάνατοι και άλλες αιτίες, περιλαμβανομένης και της αιτίας από Covid19 https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN& ;p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=433338&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el » .«ΟΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 4.838 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/20201231_briefing_covid19 » ΕΝΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 121.444 ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ κατά τις πρώτες 49 εβδομάδες του 2020 ΟΠΩΣ ΗΔΗ ΕΙΔΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 0-17 ΕΤΩΝ https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/12/covid-gr-daily-report-20201231.pdf … ΤΟΣΟ ΦΟΒΕΡΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΙ!ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ μέχρι και την τελευταία ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΡΟΝΑΪΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 79 ΕΤΗ: «Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω https://eody.gov.gr/20210130_briefing_covid19 ». ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ PCR-RT https://cormandrostenreview.com/report/ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΝ ΟΤΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΦΟΥ ΤΟ 95.5% ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΚΑΡΚΙΝΟ, ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΣΟΒΑΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΛΠ., ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΝ).ΕΞΑΛΛΟΥ 4161 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΟ 2014 ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΨΥΧΗ ΤΟΤΕ ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2020 ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ ΔΗΘΕΝ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΒΡΟΜΑΕΙ; ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 22 ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/etisia_ekthesi_gripis_2018_2019.pdf ...ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: http://www.freevolition.gr/greece.htm SOS. https://www.brighteon.com/e8561153-14d4-4ec6-8bc9-bdbd1879df00 ΣΟΣ. 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