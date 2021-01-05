Las mascarillas perjudican el sistema inmune y cultivan bacterias

Tres profesionales hablando sobre el uso de la mascarilla / barbijo / tapaboca.



• Dr. Rashid Buttar - Médico y Biólogo.

Extracto de entrevista en el programa London Real. El Dr. Buttar es considerado uno de los mejores 50 doctores de EE.UU. de los últimos 50 años.



• Dra.Maria Luisa García Alonso.

Farmacéutica y especialista en análisis clínicos y antiaging.



• José Antonio Campoy - Periodista.

Director de Discovery DSalud, una publicación constituida por profesionales de la salud con un Consejo asesor formado por científicos, licenciados y doctores en Medicina.