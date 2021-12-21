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Selbstwertgefühl und Lebenszweck - Diese Verbindung musst Du verstehen!
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6 views • December 21, 2021
Fehlt Dir manchmal einfach die Motivation?
Etwas, das Dich durch den Tag zieht, ein inneres Feuer, eine Begeisterung.
Lebst Du in den Tag hinein und irgendwie fühlt sich alles grau in grau an?
Und vielleicht fühlst Du Dich manchmal auch sinnlos und fragst Dich, warum Du das alles überhaupt machst?
Gibt es da nicht noch mehr?
Wenn Du diese Gedanken kennst, dann sind hier 2 große Themen am Werk:
Dein Lebenszweck und Dein Selbstwertgefühl.
Diese Dinge sind direkt miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig massiv.
Wie sehr, das wurde mir gerade in den letzten Wochen noch einmal extrem klar, als wir Modul 20 und 21 für FeelDifferent aufgenommen haben.
Wenn Dir das Feuer und die Begeisterung fehlen, Du nach dem Sinn in Deinem Leben oder sogar Deinem Lebenszweck suchst, ihn aber nicht findest, dann ist das eigentliche Problem sehr wahrscheinlich nicht so sehr, dass Du Dich nicht genug ins Zeug legst.
Solange Dein Selbstwertgefühl angeschlagen ist, traust Du Dir überhaupt nicht zu, die Chancen zu ergreifen, die das Leben Dir bietet und möglicherweise Deinen Lebenszweck zu finden.
Solange Du diese Themen nicht löst, wirst Du Deinen Lebenszweck nicht finden, selbst wenn er Dir ins Gesicht springt.
Ich spreche hier aus Erfahrung. Und vielen von unseren Teilnehmern geht es ähnlich.
Deshalb habe ich dieses Video zu genau dieser Thematik aufgenommen.
Geschenke für dich
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-programme/kugeluebung/
Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmaleconsulting
Social Media
Webseite: https://www.magickmale.de/
YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC6CXVrpqF0325-544MJvVNg/featured
Instagram: https://www.instagram.com/orlandoowen_mm/
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@orlandoowenmm?lang=de-DEst
Rumble: https://rumble.com/c/c-1249903
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/pobX
Programme
Magick Male Foundations: https://www.magickmale.de/online-programme/magickmale-foundations/
Mann- Bewusst- Sein: https://mann-bewusst-sein.com/
Feel Different: https://feeldifferent.de/
Etwas, das Dich durch den Tag zieht, ein inneres Feuer, eine Begeisterung.
Lebst Du in den Tag hinein und irgendwie fühlt sich alles grau in grau an?
Und vielleicht fühlst Du Dich manchmal auch sinnlos und fragst Dich, warum Du das alles überhaupt machst?
Gibt es da nicht noch mehr?
Wenn Du diese Gedanken kennst, dann sind hier 2 große Themen am Werk:
Dein Lebenszweck und Dein Selbstwertgefühl.
Diese Dinge sind direkt miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig massiv.
Wie sehr, das wurde mir gerade in den letzten Wochen noch einmal extrem klar, als wir Modul 20 und 21 für FeelDifferent aufgenommen haben.
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Solange Dein Selbstwertgefühl angeschlagen ist, traust Du Dir überhaupt nicht zu, die Chancen zu ergreifen, die das Leben Dir bietet und möglicherweise Deinen Lebenszweck zu finden.
Solange Du diese Themen nicht löst, wirst Du Deinen Lebenszweck nicht finden, selbst wenn er Dir ins Gesicht springt.
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