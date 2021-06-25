De verspreidertjes hadden een feestje in Nunspeet en vonden het natuurlijk weer raar dat de politie het stelletje in de gaten hield.

Ieroewajaahh kon het niet ingezoomd krijgen want hoe belangrijk is het om een politieauto te filmen.

Ook prutsrapper Kafka was aanwezig om zijn kunstjes te vertonen. Omdat wij erg van muziek houden besparen we jullie zijn optreden, want dat was natuurlijk weer helemaal niks.

Wappie Kafka had zijn maatje al snel gevonden, een zogenaamde veteraan die met een tekst over Jurgen Conings, die mafkees die de jacht opende op de heer Marc van Ranst en zich later zelf maar van het leven heeft beroofd, ook aanwezig was.

En dat vond het neprappertje wel heel mooi hoor! Trots plaatste hij een foto samen met de 'veteraan' met de tekst: Je suis Jurgen.

Gekkie Kafka doet er alles voor om een beetje door te breken. Maar ja, als je wil doorbreken moet je toch van betere huize komen en als je dan dit soort dingen ook nog eens plaatst ben je eigenlijk niet meer of minder dan een zielige kneus.

De verspreidertjes in Nunspeet. En je snapt het niet, konden ze eindelijk zich eens lekker wassen blijven ze als een zoutzak op dat strandje zitten.