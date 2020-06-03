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Thierry Casasnovas - Analyse stratégique de la pandémie avec Slobodan Despot
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2 views • June 03, 2020
Import YT 27 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ZoFaZFQ7k4M
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Slobodan Despot est éditeur, traducteur, romancier et photographe. Il est le fondateur et directeur du magazine par e-mail l’Antipresse, qui paraît chaque dimanche matin depuis 234 semaines.
Slobodan Despot s’intéresse en particulier à la relation entre l’être humain et l’environnement technologique qu’il a lui-même créé, notamment dans les domaines de la santé, de l’alimentation et de la connaissance.
Découvrez Antipresse le e-magazine hebdomadaire de Slobodan Despot : https://antipresse.net/
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https://go.antipresse.net/rien
Mon article sur l’«hypernormalisation»: «Pourquoi il ne se passe rien» (en libre accès pour l’occasion)
https://go.antipresse.net/curtis
Hypernormalisation, le documentaire d’Adam Curtis sur la construction de la réalité virtuelle
https://go.antipresse.net/coeurdumonde
2e voyage au Baikal, l’importance du jeûne (en libre accès pour l’occasion)
http://go.antipresse.net/45lectures
ebook: «Un bagage pour la vie : 45 lectures qui forment la jeunesse sans forcément l’emmerder». En téléchargement gratuit pour les abonnés…
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