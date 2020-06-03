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Thierry Casasnovas - Analyse stratégique de la pandémie avec Slobodan Despot
luciole
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2 views • June 03, 2020
Import YT 27 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ZoFaZFQ7k4M
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA


Slobodan Despot est éditeur, traducteur, romancier et photographe. Il est le fondateur et directeur du magazine par e-mail l’Antipresse, qui paraît chaque dimanche matin depuis 234 semaines.

Slobodan Despot s’intéresse en particulier à la relation entre l’être humain et l’environnement technologique qu’il a lui-même créé, notamment dans les domaines de la santé, de l’alimentation et de la connaissance.

Découvrez Antipresse le e-magazine hebdomadaire de Slobodan Despot : https://antipresse.net/

Liens utiles:

https://go.antipresse.net/rien

Mon article sur l’«hypernormalisation»: «Pourquoi il ne se passe rien» (en libre accès pour l’occasion)

https://go.antipresse.net/curtis

Hypernormalisation, le documentaire d’Adam Curtis sur la construction de la réalité virtuelle

https://go.antipresse.net/coeurdumonde

2e voyage au Baikal, l’importance du jeûne (en libre accès pour l’occasion)

http://go.antipresse.net/45lectures

ebook: «Un bagage pour la vie : 45 lectures qui forment la jeunesse sans forcément l’emmerder». En téléchargement gratuit pour les abonnés…

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