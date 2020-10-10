Αυτοί είναι οι Μασόνοι Πολιτικοί στην Ελλάδα

Μασόνοι Πολιτικοί στην Ελλάδα. Καμαρώστε τους και δείτε ποιούς ψηφίζετε.Στην επίσημη ιστοσελίδα της μασονικής μεγάλης στοάς της Ελλάδος στην Αθήνα, στόν τίτλο "Τεκτονισμός" και στόν υπότιτλο "Διακεκριμένοι 'Ελληνες τέκτονες" θά δείτε τι γράφουν για το μέλος της μασονικής στοάς "Αθηνά" τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Μινέικο Ζίγκμουντ προπάππο του Γιωργάκη Παπανδρέου και άλλους μασόνους πολιτικούς.Οι φωτογραφίες ειναι παρμένες απο τα Ρόταρυ της Ελλάδος και εχουν δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες εκαστου Ρόταρυ και σε διαφορες μασονικές στοές όπως την μασονική στοά "ΔΕΛΦΟΙ"