Protógenes Queiroz acabou descobrindo que o PT nunca venceu uma eleição de forma limpa no Brasil

Mariana Godoy, ex-Globo e atual RedeTV, foi até a Suíça para entrevistar o ex-delegado da polícia federal e deputado federal, "Protógenes Queiroz". Queiroz investigava o sistema eleitoral da esquerda e repentinamente teve de fugir do Brasil.





A jornalista quis saber o que motivou Queiroz à fugir do Brasil. Segundo o próprio Queiroz, ele estava investigando as urnas eletrônicas e acabou descobrindo que o PT (partido de trambiqueiros) nunca venceu uma eleição de forma limpa no Brasil!!





Queiroz teve que abandonar tudo e fugir para a Suíça, impreterivelmente em razão das ameaças de morte que sofreu.





O P-TSE tentou sumir com o vídeo. Porém a entrevista foi resgatada por um agente curioso da verdade.