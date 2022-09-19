Protógenes Queiroz acabou descobrindo que o PT nunca venceu uma eleição de forma limpa no Brasil

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Mariana Godoy, ex-Globo e atual RedeTV, foi até a Suíça para entrevistar o ex-delegado da polícia federal e deputado federal, "Protógenes Queiroz". Queiroz investigava o sistema eleitoral da esquerda e repentinamente teve de fugir do Brasil.
A jornalista quis saber o que motivou Queiroz à fugir do Brasil. Segundo o próprio Queiroz, ele estava investigando as urnas eletrônicas e acabou descobrindo que o PT (partido de trambiqueiros) nunca venceu uma eleição de forma limpa no Brasil!!
Queiroz teve que abandonar tudo e fugir para a Suíça, impreterivelmente em razão das ameaças de morte que sofreu.
O P-TSE tentou sumir com o vídeo. Porém a entrevista foi resgatada por um agente curioso da verdade.