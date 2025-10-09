Eleva tu Mente

Mike Adams entrevista a Sean Cohen y al Dr. Masson Habib sobre su libro “The Dopamine Revolution”. En la conversación analizan el impacto negativo de los alimentos procesados y las toxinas en los niveles de dopamina, lo que afecta el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo. Sean, con experiencia en el ámbito educativo, destaca la mala calidad nutricional de los alimentos escolares y los efectos perjudiciales del COVID-19 en los estudiantes. El Dr. Habib, experto en medicina funcional, resalta la importancia de la dopamina como antioxidante cerebral y el papel de los hábitos de vida en su mantenimiento. Ambos presentan Next Level Gum, un suplemento herbal que estimula la dopamina de forma natural, y subrayan la importancia de llevar un estilo de vida equilibrado para mantener una salud cerebral óptima.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home