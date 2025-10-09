Eleva tu Mente

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mike Adams entrevista a Sean Cohen y al Dr. Masson Habib sobre su libro “The Dopamine Revolution”. En la conversación analizan el impacto negativo de los alimentos procesados y las toxinas en los niveles de dopamina, lo que afecta el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo. Sean, con experiencia en el ámbito educativo, destaca la mala calidad nutricional de los alimentos escolares y los efectos perjudiciales del COVID-19 en los estudiantes. El Dr. Habib, experto en medicina funcional, resalta la importancia de la dopamina como antioxidante cerebral y el papel de los hábitos de vida en su mantenimiento. Ambos presentan Next Level Gum, un suplemento herbal que estimula la dopamina de forma natural, y subrayan la importancia de llevar un estilo de vida equilibrado para mantener una salud cerebral óptima.
