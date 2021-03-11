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QUI SONT LES MOMIES DU PERU ? [The-ALIEN-Project]
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QUI SONT LES MOMIES DU PERU ? , BOLIVIE ? , PERU ? , CHILI ? , ARGENTINIA ? , Try my Website : http://sites.google.com/site/erikdp1956 , [ source : https://vimeo.com/223305804 ] , [ from source : Des momies a l'aspect non humain ont été découvertes fin 2015 près des lignes de Nasca au Pérou, qui sont-elles, d'où viennent-elles ? Un rapide résumé de l'affaire des momies à l'aspect non humain de Nasca, histoire suivie par Thierry Jamin, archéologue français, et Président de l'Institut Inkari à Cusco - Pérou.
Le site du ALIEN PROJECT : ] , https://www.the-alien-project.com , Also : https://vimeo.com/223302798 , Les Momies de Nazca de Thierry Jamin , Thierry Jamin : "Alien Project". Des momies à l'aspect non-humain ont été découvertes par des huaqueros (pilleurs de tombe) dans la région de Nazca au Pérou, ainsi que quelques 1000 artefacts dans deux sarcophages trouvés dans une tombe, dont des matériaux à mémoire de forme. Les momies ont trois doigts (dont certains avec des implants) et la tête rappelle des insectoïdes, les crânes ont un volume supérieur à celui d'humains normaux. Les huaqueros ont vu des êtres humanoïdes vivants mais inconnus dans la tombe et dans les environs de leur campement. L'aventurier français Thierry Jamin a hérité de cette affaire, étant sur place avec son Institut INKARI à Cuzco (ONG). Une opération sur le mode participatif a été lancée sur ULULE, afin de recueillir les fonds nécessaires pour procéder aux analyses de l'ADN et carbone 14 de ces momies et artefacts. , [ Try my Website : http://sites.google.com/site/erikdp1956 , ]
Le site du ALIEN PROJECT : ] , https://www.the-alien-project.com , Also : https://vimeo.com/223302798 , Les Momies de Nazca de Thierry Jamin , Thierry Jamin : "Alien Project". Des momies à l'aspect non-humain ont été découvertes par des huaqueros (pilleurs de tombe) dans la région de Nazca au Pérou, ainsi que quelques 1000 artefacts dans deux sarcophages trouvés dans une tombe, dont des matériaux à mémoire de forme. Les momies ont trois doigts (dont certains avec des implants) et la tête rappelle des insectoïdes, les crânes ont un volume supérieur à celui d'humains normaux. Les huaqueros ont vu des êtres humanoïdes vivants mais inconnus dans la tombe et dans les environs de leur campement. L'aventurier français Thierry Jamin a hérité de cette affaire, étant sur place avec son Institut INKARI à Cuzco (ONG). Une opération sur le mode participatif a été lancée sur ULULE, afin de recueillir les fonds nécessaires pour procéder aux analyses de l'ADN et carbone 14 de ces momies et artefacts. , [ Try my Website : http://sites.google.com/site/erikdp1956 , ]
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