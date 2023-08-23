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B.I.G. News 81. Пандемия или климатическая катастрофа «Hand Made», что нам готовят
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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216 views • August 23, 2023

B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.

В этом выпуске обсудили:

🏥  Смену мировой повестки осенью-зимой;

ℹ  Новое оружие – правильная информация;

🏦  Уход из оборота наличных денег;

₽ Цифровой рубль;

💀  Опасный пестицид, вызывающий гендерную дисфорию;

🏋 Трансгендеров в спорте;

🤯 Психоз планетарного масштаба.


Интересные выпуски предыдущих B.I.G. News 

B.I.G. News 80. А мы говорили https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-80/
B.I.G. News 79. Новая пландемия на подходе? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-79/
B.I.G. News 77. Афера века https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-77
B.I.G. News 60. #Рукипрочьотмалышевой ? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-60/
B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/


📖 На нашем сайте MedAlternativa.info вы можете найти больше полезных материалов на эту тему

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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьим-то мнением. Авторы и сотрудники МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Помните, что самолечение может быть опасно!


На сайте borisandinga.com вы можете записаться на консультацию к Инге Гринблат по женскому уходу и здоровью,  дому и быту, приобрести вебинары по здоровому образу жизни, детскому здоровью, натуральному пониманию, профилактике и лечению онкологии, заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. 

На сайте medalternativa.info Вы можете читать или слушать онлайн книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить?» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit

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