B.I.G. News 81. Пандемия или климатическая катастрофа «Hand Made», что нам готовят

B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.



В этом выпуске обсудили:

🏥 Смену мировой повестки осенью-зимой;

ℹ Новое оружие – правильная информация;

🏦 Уход из оборота наличных денег;

₽ Цифровой рубль;

💀 Опасный пестицид, вызывающий гендерную дисфорию;

🏋 Трансгендеров в спорте;

🤯 Психоз планетарного масштаба.





Интересные выпуски предыдущих B.I.G. News

B.I.G. News 80. А мы говорили https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-80/

B.I.G. News 79. Новая пландемия на подходе? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-79/

B.I.G. News 77. Афера века https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-77

B.I.G. News 60. #Рукипрочьотмалышевой ? https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-60/

B.I.G. News 57. Провокации https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-57/





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