B.I.G. News 81. Пандемия или климатическая катастрофа «Hand Made», что нам готовят

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B.I.G. News — это
интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
В этом выпуске обсудили:
🏥 Смену мировой повестки осенью-зимой;
ℹ Новое оружие – правильная информация;
🏦 Уход из оборота наличных денег;
₽ Цифровой рубль;
💀 Опасный пестицид, вызывающий гендерную дисфорию;
🏋 Трансгендеров в спорте;
🤯 Психоз планетарного масштаба.
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