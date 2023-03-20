Prophezeiungen wissenschaftlich betrachtet mit Reiner Fuellmich und Richard Schwarz

Prophezeiungen und Wissenschaft?



Was wie ein Widerspruch klingt, ist in Wirklichkeit eine faszinierende Verbindung zwischen der geheimnisvollen Geschichte der Hellseher und Wahrsager, deren gemeinsamen Themen und der Frage, wie das Erforschen und Verstehen dieser Vorhersagen uns Stabilität, Hoffnung und Trost in einer turbulenten Welt vermitteln kann.

In dieser Folge von ICIC, verdeutlichen Reiner Fuellmich und sein Gast Richard Schwarz, Prophetie-Forscher., die philosophische, spirituelle, aber auch die wissenschaftliche Natur von Prophezeiungen. Richard erklärt, wie der Krieg in der Ukraine ein großes Interesse an Prophezeiungen geweckt hat. Die Muster dieser Prophezeiungen zu kennen und zu verstehen, kann uns auf all das vorbereiten, was kommen mag (oder auch nicht), kann Ängste im Zusammenhang mit solchen Vorhersagen lindern, uns beruhigen und uns die nötige Kraft und das Durchhaltevermögen geben, wachsam zu bleiben und im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass am Ende "alles gut sein wird".