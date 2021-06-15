[VOSTFR] La police de D.C. arrête des pro-vie mais ignore les bombes de peinture BLM

La police de Washington a arrêté deux étudiants pro-vie au début du mois d'août pour avoir écrit à la craie "Black Preborn Lives Matter" en dehors du Planned Parenthood.Cependant, lorsque le BLM a peint à la bombe devant le ministère de la justice plus tard dans le mois, la police est restée en attente.Au moment de la publication de cette vidéo, la police n'a pas expliqué cette disparité.☑️ Sources :Breitbart News :Students for Life :Me suivre sur LbryTV :☑️☑️Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur :✅ Soutenir gratuitement sur Tipeee sur la page principale dans "Soutenir Miniver" en regardant 3 vidéos par jour :Vous pouvez y acceder aussi via ce lien📧 Miniver1984@protonmail[.]com