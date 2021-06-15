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[VOSTFR] La police de D.C. arrête des pro-vie mais ignore les bombes de peinture BLM
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20 views • June 15, 2021
La police de Washington a arrêté deux étudiants pro-vie au début du mois d'août pour avoir écrit à la craie "Black Preborn Lives Matter" en dehors du Planned Parenthood.
Cependant, lorsque le BLM a peint à la bombe devant le ministère de la justice plus tard dans le mois, la police est restée en attente.
Au moment de la publication de cette vidéo, la police n'a pas expliqué cette disparité.
☑️ Sources :
Breitbart News :
https://www.youtube.com/watch?v=Y26JFkdrx2I
Students for Life :
https://youtu.be/4f0_XFUtZmQ
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