Tensions et/ou ruptures d'approvisionnements de médicaments thrombolytiques (Message d'alerte du Dr Denis Agret)

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Encore une information qui confirme la gravité de l’importance de tous les "accidents" cardio-vasculaires qui ne cessent de se manifester depuis les campagnes agressives de « VousSavezQuoi » : l'agence nationale de sécurité du médicament l'ANSM, a publié une alerte le 4 août (mise à jour le 10 août dernier) concernant le réapprovisionnement difficile de thrombolytiques ; médicaments utilisés pour déboucher les artères ; délivrés dans les cas d'AVC, et autres problèmes concernant les fonctions artérielles et cardiaques. Écoutez l’alerte du Dr Denis Agret, et relayez le plus possible !
Thrombolytiques les plus utilisés à l’hôpital :
• Actilyse (altéplase) et
• Therasolv (urokinase), sont en tension d’approvisionnement au niveau mondial.
Les alternatives :
• Actosolv (urokinase) et
• Metalyse (tenecteplase) ne sont pas disponibles.
Source vidéo :
https://odysee.com/@emanou:a/Message-urgent-du-Dr-Denis-Agret:4
Page de l’ANSM :
https://ansm.sante.fr/actualites/thrombolytiques-conduite-a-tenir-dans-un-contexte-de-tensions-dapprovisionnement
➡Mon article de blogue :
https://www.margueriterothe.com/2022/08/analyses-et-explications-sur-l-extraordinaire-hausse-de-la-mortalite-aux-etats-unis-en-2020-communication-de-l-ansm-sur-la-rupture-de-fabrication-de-medicaments-thrombolytiques.html
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