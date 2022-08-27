Tensions et/ou ruptures d'approvisionnements de médicaments thrombolytiques (Message d'alerte du Dr Denis Agret)

Encore une information qui confirme la gravité de l’importance de tous les "accidents" cardio-vasculaires qui ne cessent de se manifester depuis les campagnes agressives de « VousSavezQuoi » : l'agence nationale de sécurité du médicament l'ANSM, a publié une alerte le 4 août (mise à jour le 10 août dernier) concernant le réapprovisionnement difficile de thrombolytiques ; médicaments utilisés pour déboucher les artères ; délivrés dans les cas d'AVC, et autres problèmes concernant les fonctions artérielles et cardiaques. Écoutez l’alerte du Dr Denis Agret, et relayez le plus possible !





Thrombolytiques les plus utilisés à l’hôpital :

• Actilyse (altéplase) et

• Therasolv (urokinase), sont en tension d’approvisionnement au niveau mondial.



Les alternatives :

• Actosolv (urokinase) et

• Metalyse (tenecteplase) ne sont pas disponibles.

Source vidéo :

https://odysee.com/@emanou:a/Message-urgent-du-Dr-Denis-Agret:4

Page de l’ANSM :

https://ansm.sante.fr/actualites/thrombolytiques-conduite-a-tenir-dans-un-contexte-de-tensions-dapprovisionnement

➡Mon article de blogue :

https://www.margueriterothe.com/2022/08/analyses-et-explications-sur-l-extraordinaire-hausse-de-la-mortalite-aux-etats-unis-en-2020-communication-de-l-ansm-sur-la-rupture-de-fabrication-de-medicaments-thrombolytiques.html

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