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Projet pilote : des mères privées de voir leur bébé ! Ema Krusi
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10 views • October 28, 2021
20 octobre 2021 : https://emakrusi.com/video/41-20-10-2021-des-mamans-privees-de-voir-leur-bebe/
En Octobre 2021, la maternité de Lucerne (Suisse) annonce son projet pilote : les mères venant d’accoucher devront présenter un pass sanitaire si elles veulent continuer d’être au contact de leur bébé, de leur nouveau-né.
En Octobre 2021, la maternité de Lucerne (Suisse) annonce son projet pilote : les mères venant d’accoucher devront présenter un pass sanitaire si elles veulent continuer d’être au contact de leur bébé, de leur nouveau-né.
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