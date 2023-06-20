Malheureusement, l’éternité avec Dieu fait peur à certaines personnes. Même si ce sera la meilleure partie sur la façon de conclure six mille ans et de commencer le millénaire. Qu’est-ce qui vient après ce millénaire ? Ce sera l’éternité avec la Trinité.









Prière du Salut :





La prière du salut doit être dite d’une voix régulière avec un sens, et vous devez signifier chaque mot.

J’accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans mon cœur. Je crois qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Je me repens et me détourne de mes mauvaises voies. Il a versé Son sang sur la croix pour mes péchés. J’ai été pécheur et je reconnais que je ne peux pas me sauver. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi maintenant pour me sauver de tout feu de l’enfer et, par-dessus tout, me prendre dans ton Royaume Céleste. Merci pour mon salut, Seigneur. Je veux le meilleur que je puisse avoir de Toi, au nom de Jésus, Amen.





La prière suivante est le Notre Père, et elle est là pour vous aider à être exempts de défauts.





La prière de Notre Père doit être dite d’une voix régulière avec un sens, et vous devez signifier chaque mot.

Notre Père qui est aux cieux, que Ton nom soit sanctifié. Ton Royaume vient. Ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et nous pardonner nos dettes, Comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous conduisent pas à la tentation, Mais nous délivrer du malin. Pour vous est le royaume et la puissance et la gloire pour toujours. Amen.





Si vous avez décidé de faire partie de la famille de Dieu et que vous avez dit que la prière, alors le Ciel a été ouvert et tous les angles dans le ciel vous a vu et sont si heureux que vous êtes revenu à la maison. Comment être fort ? C’est lire votre bible. Une version King James est la bible à lire. Parfois les gens ont du mal à comprendre, donc vous pouvez également obtenir une nouvelle version King James et cette bible sera plus facile à lire. Puis obtenez un Interlinéaire grec et hébreu, vous pouvez l’obtenir par Google Play ou Apple, et il est gratuit.





Voici quelques liens qui peuvent vous épater :





Lien vers le document du Chemin du Salut

https://a-c-t-s.net/salvation-road.php





https://www.youtube.com/watch?v=zawVLQze72w&ab_channel=JamesKaddis





Regardez les 10:47 premières minutes et si vous souhaitez regarder Carlson

https://www.youtube.com/watch?v=JHn0hn7aONE&ab_channel=ElonMuskZone





https://www.youtube.com/watch?v=C-spXBesSqQ&ab_channel=Cloud9Blessings





https://www.youtube.com/@ministerclaude/videos





https://www.youtube.com/@manchildministries/videos





https://www.youtube.com/@pastorjameskaddis/videos





Ce lien vers le pasteur Brett a également Vidéos prophétie mis à jour chaque mois

https://www.youtube.com/@AtheyCreek/videos





Pasteur JD Faraq a prophétie mis à jour chaque dimanche matin

https://www.jdfarag.org/bible-prophecy?sapurl=LytkNmtjL2xiL21zLys4Mnl4cDhmP2VtYmVkPXRydWUmcmVjZW50Um91dGU9YXBwLndlYi1hcHAubGlicmFyeS5tZWRpYS1zZXJpZXMmcmVjZW50Um91dGVTbHVnPSUyQjgyeXhwOGY=





https://www.youtube.com/@sarastarchild3654/videos



