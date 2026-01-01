Что такое РАдость. Виктория ПреобРАженская. #чудопознания

Видео на Ютуб — (Шортс) https://www.youtube.com/shorts/Pou6HSmAm_c ПЕРЕЙТИ К НАЧАЛУ — https://bastyon.com/mdxcenter (все Авторские Видео на Bastyon).

«РАДАсть — от имени древней Баганы РАды. Значит: отдавать свет. Это высокое и прекрасное состояние души, а где-то и принятие действительности, благодарность за всё, что имеется в жизни. Нужно радаваться Солнцу, цветам, успехам, жизни, доброму слову, знаку, изпытанию, осознавая, что жизнь торопится завершиться. Но есть и те, кто остро нуждается в том, что имеется у тебя, а ты не ценишь этого и не осознаёшь.



Поэтому, будьте как дети. Они всё возпринимают здесь и сейчас и всегда веселы. Поэтому, радуйтесь и благодарите за всё, и будет вам счастье!»



Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995).



«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»



«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»

(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024).

Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.



Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!

Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.



Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.



Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.



Да очистится скорее планета!

Да будет Свет! Любовь! Добро!

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».



(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)).

