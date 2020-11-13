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BALKANIZE THE STATES; THE TIME HAS COME TO REMOVE THE FEDERAL GOVERNMENT FROM OUR STATES; SEIZE FEDERAL BUILDINGS, ASSETS, BASES AND EVICT [read: ABOLISH] FEDERAL GOVERNMENT.[DAVID KNIGHT 12 NOV 20]
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72 views • November 13, 2020
JOIN THE UNITED STATES CONTINENTAL MILITIA, AN UNORGANIZED, DECENTRALIZED, 50-STATE, 3,300 COUNTY OFFENSIVE RESISTANCE FORCE THAT PROTECTS THE UNITED STATES CONSTITUTION FROM THE FEDERAL GOVERNMENT BY ADVOCATING THE ELIMINATION OF CHINESE COMMUNIST PARTY LEANING AGENCIES AND DEPARTMENTS:
ATF
FBI
CIA
CISA
DHS
FEMA AND DESTROY ALL FEMA CAMPS
DOJ THE REMOVAL OF UNCONSTITUTIONAL JUDGES, SERVANTS, ALL S E S, AND THE UNCONSTITUTIONAL VACCINE COURT
IRS
FOREIGN FEDERAL RESERVE COUNTERFEITING OPERATION
AND OTHER AGENCIES THAT HAVE VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION
THOSE THAT COMMITTED TREASON MUST BE ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED
SET UP YOUR COUNTIES MILITIA AND IT IS TIME TO TAKE DOWN THESE AGENCIES AND EVICT THE FEDERAL GOVERNMENT; THE ILLEGAL 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS INCLUDING Ft DETRICK, AND ARREST AND JAIL ALL 14,500 DEATH SCIENTISTS THAT WORK AT UNIVERSITIES, THESE NAZI BIOWEAPONS LABS THAT CREATED COVID 1, 2 AND 19. AND LOCATE THE REST AND INCINERATE THEM ALL
ARREST AND EXECUTE Dr. ANTHONY FAUCI AND BILL GATES FOR VACCINE AND BIOWEAPON TERRORISM
ELIMINATE CDC, FDA, NIH, NIAID, AND HHS FROM ALL STATES.
EVICT EVERY ONE OF THE ABOVE AGENCIES FROM THE STATES IMMEDIATELY.
POLITICIANS THAT RESIST THIS WILL HAVE TO BE REMOVED FROM OFFICE AT THE BALLOT BOX; MANDATORY VACCINES WILL SEE THE BULLET BOX REMOVAL TO PROTECT THE CITIZENS OF THE STATES FROM THE FEDERAL GOVERNMENT
NIH, NIAID HAVE 14,000 DEATH SCIENTISTS THAT NEED TO BE ARRESTED FOR VIOLATING THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT. CITIZENS ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO LOCAL SHERIFFS.
PATRIOTS WANT NIH, NIAID, CDC, FDA, DARPA, REMOVED FROM THE STATES.
THE PROBLEMS CAUSED TO THE STATES ARE THE RESULT OF THE FEDERAL GOVERNMENT, NOT STATE GOVERNMENT.
ATF
FBI
CIA
CISA
DHS
FEMA AND DESTROY ALL FEMA CAMPS
DOJ THE REMOVAL OF UNCONSTITUTIONAL JUDGES, SERVANTS, ALL S E S, AND THE UNCONSTITUTIONAL VACCINE COURT
IRS
FOREIGN FEDERAL RESERVE COUNTERFEITING OPERATION
AND OTHER AGENCIES THAT HAVE VIOLATED THE U.S. CONSTITUTION
THOSE THAT COMMITTED TREASON MUST BE ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED
SET UP YOUR COUNTIES MILITIA AND IT IS TIME TO TAKE DOWN THESE AGENCIES AND EVICT THE FEDERAL GOVERNMENT; THE ILLEGAL 212 BSL3 AND BSL4 BIOWEAPONS LABS INCLUDING Ft DETRICK, AND ARREST AND JAIL ALL 14,500 DEATH SCIENTISTS THAT WORK AT UNIVERSITIES, THESE NAZI BIOWEAPONS LABS THAT CREATED COVID 1, 2 AND 19. AND LOCATE THE REST AND INCINERATE THEM ALL
ARREST AND EXECUTE Dr. ANTHONY FAUCI AND BILL GATES FOR VACCINE AND BIOWEAPON TERRORISM
ELIMINATE CDC, FDA, NIH, NIAID, AND HHS FROM ALL STATES.
EVICT EVERY ONE OF THE ABOVE AGENCIES FROM THE STATES IMMEDIATELY.
POLITICIANS THAT RESIST THIS WILL HAVE TO BE REMOVED FROM OFFICE AT THE BALLOT BOX; MANDATORY VACCINES WILL SEE THE BULLET BOX REMOVAL TO PROTECT THE CITIZENS OF THE STATES FROM THE FEDERAL GOVERNMENT
NIH, NIAID HAVE 14,000 DEATH SCIENTISTS THAT NEED TO BE ARRESTED FOR VIOLATING THE 1989 BIOWEAPON TERRORISM ACT. CITIZENS ARREST THEM AND TURN THEM OVER TO LOCAL SHERIFFS.
PATRIOTS WANT NIH, NIAID, CDC, FDA, DARPA, REMOVED FROM THE STATES.
THE PROBLEMS CAUSED TO THE STATES ARE THE RESULT OF THE FEDERAL GOVERNMENT, NOT STATE GOVERNMENT.
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