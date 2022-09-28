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Italy Election Giorgia Meloni Speeches 2021 And Sept 2022
Fratelli d'Italiahttps://www.youtube.com/watch?v=47Sa5bcYYuI
Giorgia Meloni infiamma il popolo di VOX a Madrid. Ovazione all'evento VIVA 21 con Santiago Abascal
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Adesso in diretta da Napoli Giorgia Meloni incontra la generazione Z. Non perdetela!
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Speciale elezioni in diretta - La notte di Fratelli d'Italia. Interviene Giorgia Meloni