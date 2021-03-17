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NWO TEIL 7 / 8 SD -PART 1- MIND CONTROL Neue Weltordnung New World Order
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992 views • March 17, 2021
Achtung -! MK-Ultra Deprogrammierung !- MK-Ultra Deprogrammierung. Nach diesem Video, wird dein Leben nicht mehr so sein wie zuvor!!!
Teil 7 von 8
Original Video Download Link in 1080p (ca. 13GB)
https://filecrypt.co/Container/7462ADF63D.html
Downolad-Links in HD 1080p (1920×1080) pixel - 13,3 Gb (MKV) und SD 1280x720 pixel (5,48Gb) MP4 findest du in meinem Telegram Kanal: https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV
NWO Die Neue Weltordnung Teil 7 MIND CONTROL
Themen:
Die Neue Weltordnung, Agenda 21, Agenda 2030, Vereinte Nationen, United Nations New World Order, Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals), UN Goals, UNO, 17 Ziele der Vereinten Nationen, Illuminati-Plan, Covid 19 Lüge, Covid 2021, Weltdiktatur, Welttyrannei, Mind Control, Gedankenkontrolle, Gehirnwäsche, MK-Ultra, Johns Hopkins Mind Control Programm, Lügenpresse, Illuminati-Medien, Lügen-Propaganda, Staatsmedien , Medien, UNESCO, WHO, Weltbank, Federal Reserve, IWF (IMF), Social Media, Facebook, CIA, YouTube, Twitter, Google, NWO Medien-Netzwerke, Mikrowellen, Frequenzen, Psychologie, Denkfabriken, Tavistock Institut, Unterschwellige Botschaften, Mediengläubige, Manipulation, Gleichschaltung, Bevölkerungsprogrammierung, Verhalten des Zuschauers beeinflussen, 10 Strategien der Manipulation Konsumwerbung, Widerstand, Proteste, Wahrheitsbewegung, Truther, Symptombehandlung, Herrsche und Teile, Telegram, Gatekeeper, TV, Smart TV, Smartphone, Handy, IPad, IPhone, EEGs (Gehirnwellen), Alpha-Gehirnwellenaktivität, Bewusstseinskontrolle, Traumata und dissoziative Identitätsstörung, Künstliche Knappheit, Propaganda, Verschwörung, Verschwörungstheoretiker, Verschwörer, Täuschung, 9/11, World Trade Center New York, False Flag Sprengung, Gebäude 7, WTC7, ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), Bundesagenten des Secret Service OST (OST - Office of Secure Transportation), Nationalisten, Weiße, Heimatstolz, Homosexualität, Transgender, Globalismus, Satanismus, BLM Blck Lives Matter, Gold Standard 999 (666), Protokolle der Weisen von Zion, Antisemitismus, Die Weisen von Zion, Zionisten, Zionismus, Kapitalismus, Illuminatenkult, "Illuminismus" oder "Erleuchtung", Diktatur Deutschland, Kommunismus, Ultradiktatur, Pressegeheimniss, Zensur, Internetsperren, Rockefeller-Institut, Rockefeller-Foundation, Plan der globalen Elite, Klimalüge, Chemtrails, HAARP, Die Johns Hopkins Lügen-Panik Covid Map, Schweinegrippe, Freimaurer Shriners, Royal Order of Jesters, Order der Tempelritter, der Rosenkreuzer, Baphometismus und
Druidenkulte, Hierarchie der Illuminaten, Holocaustlüge, Zweiter Weltkrieg. Korea, Vietnam, Grenada, Panama, Desert Storm, Somalia, Bosnien, Drogenkrieg, Musikbuissnes, Pornographie, Kinderhandel, Banken, Pharma, Energie... und Waffenschmuggel, Religionen, Ägypten, Babylon, UNI Jena, Dissertationen, Evolutionstheorie - Lüge Fake, Codex Alimentarius, Monsanto, Pfizer, BAYER, Royal Institute for International Affairs (RIIA), Komitee der 300, RFID Chip, Immunitätsausweis, Zwangsimpfung, Kabbalistische Numerologie, Microsoft Patent: 2020060606, Versklavung durch Technik, Künstliche Intelligenz, Deep Blue-Computer von IBM, SMARTPHONE oder auch Wanze bzw. Frequenzwellensender, NSA -(Illuminati.com umgekehrt -itanimulli.com, CELEA, MEMEX, ILETS und ENFOPOL, Facebook / WhatsApp / CIA, Google Play Store, IStore, One-World Google Order, Falschinformationen, Voice FM - Stimmenfrequenzmodulator, A. I. Artificial intelligence, geänderte Geschichte, Meinungsmanipulation durch manipulierte Algorythmen, Google is watching you, Spionage, Covid App, Schädliche Smartphone Handy-Strahlung, SELFIES, NWO Gesichts/Identifikationsdatenbank, D-Wave, Quantencomputer, Qbits, Operation: Starlink, Stimoceiver, Chemitrode, Dark Matters: Twisted But True mit dem Titel "Human Puppets, Gedankenkontrolle - Manipulator der US - Regierung, Dr. Jose Delgado, Kongresstonband, Nr. 262e, Vol. 118, von 1974. Die vergessene Ära der Gehirnchips
Marionetten, Politiker Desinformanten:
David Rockefeller, John D. Rockefeller, Rothschild, Dr. Harold Ruggs, Mark Zuckerburg, Dr. Lawrence Dunegan, Dr. Richard Day, Edward Bernays, W. Sargant, 33 Grad Freimaurer Präsident Gerald Ford, Angela Merkel, George W. Bush, Barack Hussein Obama, Ursula von der Leyen, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna alias Madamme, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Greta Thunberg, Sylvester Stallone, Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Tedros Adhanom), Anthony Fauci, António Guterres, Ernst Haeckel, Bill Gates, Melinda Gates, Dr. Tedros,
Indoktrination-Desinformanten Sender auch Nachrichtenagenturen genannt:
DPA Deutsche Presse-Agentur GmbH, AP Associated Press, Reuters, ARD, ZDF, WELT, NTV, FOX, Pro7, SPIEGEL, NBC, BBC,
Produktionsjahr: Oktober-Dezember 2020
Teil 7 von 8
Original Video Download Link in 1080p (ca. 13GB)
https://filecrypt.co/Container/7462ADF63D.html
Downolad-Links in HD 1080p (1920×1080) pixel - 13,3 Gb (MKV) und SD 1280x720 pixel (5,48Gb) MP4 findest du in meinem Telegram Kanal: https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV
NWO Die Neue Weltordnung Teil 7 MIND CONTROL
Themen:
Die Neue Weltordnung, Agenda 21, Agenda 2030, Vereinte Nationen, United Nations New World Order, Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals), UN Goals, UNO, 17 Ziele der Vereinten Nationen, Illuminati-Plan, Covid 19 Lüge, Covid 2021, Weltdiktatur, Welttyrannei, Mind Control, Gedankenkontrolle, Gehirnwäsche, MK-Ultra, Johns Hopkins Mind Control Programm, Lügenpresse, Illuminati-Medien, Lügen-Propaganda, Staatsmedien , Medien, UNESCO, WHO, Weltbank, Federal Reserve, IWF (IMF), Social Media, Facebook, CIA, YouTube, Twitter, Google, NWO Medien-Netzwerke, Mikrowellen, Frequenzen, Psychologie, Denkfabriken, Tavistock Institut, Unterschwellige Botschaften, Mediengläubige, Manipulation, Gleichschaltung, Bevölkerungsprogrammierung, Verhalten des Zuschauers beeinflussen, 10 Strategien der Manipulation Konsumwerbung, Widerstand, Proteste, Wahrheitsbewegung, Truther, Symptombehandlung, Herrsche und Teile, Telegram, Gatekeeper, TV, Smart TV, Smartphone, Handy, IPad, IPhone, EEGs (Gehirnwellen), Alpha-Gehirnwellenaktivität, Bewusstseinskontrolle, Traumata und dissoziative Identitätsstörung, Künstliche Knappheit, Propaganda, Verschwörung, Verschwörungstheoretiker, Verschwörer, Täuschung, 9/11, World Trade Center New York, False Flag Sprengung, Gebäude 7, WTC7, ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), Bundesagenten des Secret Service OST (OST - Office of Secure Transportation), Nationalisten, Weiße, Heimatstolz, Homosexualität, Transgender, Globalismus, Satanismus, BLM Blck Lives Matter, Gold Standard 999 (666), Protokolle der Weisen von Zion, Antisemitismus, Die Weisen von Zion, Zionisten, Zionismus, Kapitalismus, Illuminatenkult, "Illuminismus" oder "Erleuchtung", Diktatur Deutschland, Kommunismus, Ultradiktatur, Pressegeheimniss, Zensur, Internetsperren, Rockefeller-Institut, Rockefeller-Foundation, Plan der globalen Elite, Klimalüge, Chemtrails, HAARP, Die Johns Hopkins Lügen-Panik Covid Map, Schweinegrippe, Freimaurer Shriners, Royal Order of Jesters, Order der Tempelritter, der Rosenkreuzer, Baphometismus und
Druidenkulte, Hierarchie der Illuminaten, Holocaustlüge, Zweiter Weltkrieg. Korea, Vietnam, Grenada, Panama, Desert Storm, Somalia, Bosnien, Drogenkrieg, Musikbuissnes, Pornographie, Kinderhandel, Banken, Pharma, Energie... und Waffenschmuggel, Religionen, Ägypten, Babylon, UNI Jena, Dissertationen, Evolutionstheorie - Lüge Fake, Codex Alimentarius, Monsanto, Pfizer, BAYER, Royal Institute for International Affairs (RIIA), Komitee der 300, RFID Chip, Immunitätsausweis, Zwangsimpfung, Kabbalistische Numerologie, Microsoft Patent: 2020060606, Versklavung durch Technik, Künstliche Intelligenz, Deep Blue-Computer von IBM, SMARTPHONE oder auch Wanze bzw. Frequenzwellensender, NSA -(Illuminati.com umgekehrt -itanimulli.com, CELEA, MEMEX, ILETS und ENFOPOL, Facebook / WhatsApp / CIA, Google Play Store, IStore, One-World Google Order, Falschinformationen, Voice FM - Stimmenfrequenzmodulator, A. I. Artificial intelligence, geänderte Geschichte, Meinungsmanipulation durch manipulierte Algorythmen, Google is watching you, Spionage, Covid App, Schädliche Smartphone Handy-Strahlung, SELFIES, NWO Gesichts/Identifikationsdatenbank, D-Wave, Quantencomputer, Qbits, Operation: Starlink, Stimoceiver, Chemitrode, Dark Matters: Twisted But True mit dem Titel "Human Puppets, Gedankenkontrolle - Manipulator der US - Regierung, Dr. Jose Delgado, Kongresstonband, Nr. 262e, Vol. 118, von 1974. Die vergessene Ära der Gehirnchips
Marionetten, Politiker Desinformanten:
David Rockefeller, John D. Rockefeller, Rothschild, Dr. Harold Ruggs, Mark Zuckerburg, Dr. Lawrence Dunegan, Dr. Richard Day, Edward Bernays, W. Sargant, 33 Grad Freimaurer Präsident Gerald Ford, Angela Merkel, George W. Bush, Barack Hussein Obama, Ursula von der Leyen, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna alias Madamme, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Greta Thunberg, Sylvester Stallone, Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Tedros Adhanom), Anthony Fauci, António Guterres, Ernst Haeckel, Bill Gates, Melinda Gates, Dr. Tedros,
Indoktrination-Desinformanten Sender auch Nachrichtenagenturen genannt:
DPA Deutsche Presse-Agentur GmbH, AP Associated Press, Reuters, ARD, ZDF, WELT, NTV, FOX, Pro7, SPIEGEL, NBC, BBC,
Produktionsjahr: Oktober-Dezember 2020
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