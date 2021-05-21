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Jak se uzdravit z rakoviny? Inspirujte se příběhem spontánního uzdravení z rakoviny!
Moje cesta | My Journey
Moje cesta | My Journey
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11 views • May 21, 2021
Spoustě z nás je pečlivě ukryt fenomén.
A to je fenomén Spontánního uzdravení z rakoviny.
Alopatická medicína mu říká Spontánní remise.
Záměrně jej tato klasická medicína společně s farmaceutickou lobby zatlačuje do pozadí.
Ze 2 jednoduchých důvodů:
1. důvod - protože tomuto fenoménu velmi pravděpodobně nerozumí
2. důvod - současný stav léčení (až do smrti) a ne uzdravení jim (pravděpodobně) společně vyhovuje
Atmosféra strachu, obav a pacienta jako nevinné oběti.
Bohudík tomu tak není.
Nejsme oběti svých nemocí.
Jsme si za ně totiž až 95% zodpovědní.
A to je dobrá zpráva.
A čím jsme si ji přivolali?
O tom více v autentické relaci autora, který zažil Spontánní uzdravení z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi.
Uzdravil se za neutuchající podpory své ženy.
Pílí, vytrvalostí a pokorou v průběhu celého procesu uzdravení.
Bez léků a bez lékařů.
A jak se tedy z toho dostat ven?
Nebo do spárů této nemoci vůbec nespadnout?
Poslechněte si toto oči-otevírající video až do konce.
Může Vám to zachránit Váš život.
Držím Vám palce!
Pavel Vojtek a Moje cesta®
zakladatel platformy zdraví UZDRAV.SE

www.Mojecesta.org | www.Pravdaorakovine.org | www.Spontanniuzdraveni.cz | www.Uzdrav.se |

*Stopáž videa*:
00:00 - Přivítání
00:30 - Pro koho je určený online kurz?
01:20 - RAKOVINA a co ji způsobuje?
02:20 - Doba koronavirová a můj náhled na ni.
04:10 - Co je to úspěch?
06:15 - Moje vděčnost RAKOVINĚ a její hlavní sdělení
07:40 - Spontánní remise (uzdravení). Co to je? Náhled doktorů .
09:00 - Proč jsem připravil online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®?
10:10 - Můj náhled na roušky v době koronavirové
11:00 - Můj náhled na COVID 16 a (pseudo)pandemii
12:20 - Co Vám přinese tento online kurz do života?
12:40 - Funkce vědomé a podvědomé mysli a jejich význam pro nás.
13:40 - Pro koho je určený tento online kurz?
15:50 - Rakovina je největší zabiják ve vyspělém světě!
17:25 - Pohled farmaceutického průmyslu a alopatické medicíny na RAKOVINU
18:05 - Co potřebujeme pro naše uzdravení?
19:15 - Váš přístup k nemoci pro vaše uzdravení
20:10 - Fenomén Spontánního uzdravení z rakoviny!
22:20 - Pozice oběti a jak nám škodí.
23:15 - Za rakovinu si můžeme sami. A čím?
27:25 - 4 faktory pro zdravý život!
28:40 - Moje zkušenost s testováním mého těla (tzv. " zadní stres)
33:10 - Doporučení pro zdravý život aneb co dělat a co nedělat?
34:30 - Genetika a její vliv na vznik RAKOVINY.
35:10 - Epigenetika a můj oblíbený Bruce Lipton.
37:15 - Funkce a nezastupitelná úloha imunitního systému.
38:16 - Téměř 100% obnovitelnost našich buněk a našeho těla.
39:30 - Protokol Moje cesta. A co určitě není?
42:00 - RAKOVINA je hlavně byznys!
43:00 - Komunikace s Vašim lékařem a tlak farmaceutického průmyslu
44:25 - Naše hmotné a nehmotné tělo.
45:50 - Doporučení k spuštění procesu sebeuzdravení (4 faktory)
47:05 - Dr.Warburg - Nobelova cena za rakovinu a jeho sdělení.
48:40 - Důležitost spánku a tvorby dopaminu v noci.
50:30 - Obklopte se lidmi, kteří Vás podporují a věří Vám!
51:40 - Hlavně ne skupiny o rakovině na sociálních sítích.
52:20 - Požádejte o pomoc a bude Vám pomoženo!
53:50 - Vědět je víc než věřit.
54:30 - 5 základních otázek k uzdravení Vašeho těla i Duše
59:10 - To nejdůležitější - radikální změna ve Vašem životě!
59:59 - Pokora, vděčnost, uvědomění a víra
01:01:20 - Důležitost Vaší víry v uzdravení.
01:05:20 - Jsme tu proto abychom se všichni rozvíjeli.
01:05:40 - Zaregistrujte se na Mojecesta.org pro více informací
01:07:40 - Děkuji za poslech a závěr :-)
Keywords
rakovinaspontanni uzdraveniuzdraveni z rakovinyonline kurz moje cesta ke zdravi
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