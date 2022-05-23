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تفسیرهای دوگانه و انحرافی خبری برای تحمیق مردم /22.05.2022
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25 views • May 23, 2022
در این برنامه از مجموعه برنامه های #سیاست_از_نگاه_دانش ابتدا به پرسش های شما پاسخ می دهم سپس مواردی از تفسیرهای دوگانه خبری برای بازی با احساسات مردم و تحمیق آنها برای نابودی #ایران و وادار کردن آنها به اینکه با تیشه به ریشه خود بزنند را بیان خواهم کرد. ملت #ایران بی شک بزرگ ترین قربانی #اخبار و #تفسیر های انحرافی است و تاوان سادگی خود را با نابودی کشورش در جریان جنبش #ایرانستیز #اسلامگرایی در ۴۴ سال گذشته به دست غاصبان و اشغالگران ابراهیمی در #سیدکراسی و #آنوسی_کراسی #جمهوری_اسلامی و #اپوزیسیون های فیک و دروغینش داده است. اما آیا اکنون با تجربه تر و باهوش تر شده است؟ آیا دوست و دشمن را اکنون می شناسد یا همچنان شیاد ها و تاجران و فاحشه های سیاسی لس آنجلسی و رسانه های بیگانه و ماموران ابراهیمیان چون #منشه_امیر و پسرعموهای ابراهیمی اش چون #سید #علیرضا_نوری_زاده او را می فریبند؟
گفتگوی زنده امروز برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای جناب شهبد امیری و با حضور خودم در #کانال_مهرایران را ببینید و لایک کنید و لینک آنرا به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی گوناگون بگذارید و در شبکه های اجتماعی ما در زیر سابسکرایب کنید. در ضمن تمام ویدیو های من بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال من را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است
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[email protected]
[email protected]
Tel: +49 1788549216
گفتگوی زنده امروز برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای جناب شهبد امیری و با حضور خودم در #کانال_مهرایران را ببینید و لایک کنید و لینک آنرا به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی گوناگون بگذارید و در شبکه های اجتماعی ما در زیر سابسکرایب کنید. در ضمن تمام ویدیو های من بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال من را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است
❗️❗️❗️❗️❗️❗️👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇❗️❗️❗️❗️❗️❗️
http://mehriran.tv
https://kaaa.info
https://youtube.com/c/MehriranTV
https://www.brighteon.com/channels/MehriranTV
https://rumble.com/c/c-1635233
https://www.instagram.com/mehriran.tv
https://t.me/MehriranTV
[email protected]
[email protected]
Tel: +49 1788549216
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