تفسیرهای دوگانه و انحرافی خبری برای تحمیق مردم /22.05.2022

در این برنامه از مجموعه برنامه های #سیاست_از_نگاه_دانش ابتدا به پرسش های شما پاسخ می دهم سپس مواردی از تفسیرهای دوگانه خبری برای بازی با احساسات مردم و تحمیق آنها برای نابودی #ایران و وادار کردن آنها به اینکه با تیشه به ریشه خود بزنند را بیان خواهم کرد. ملت #ایران بی شک بزرگ ترین قربانی #اخبار و #تفسیر های انحرافی است و تاوان سادگی خود را با نابودی کشورش در جریان جنبش #ایرانستیز #اسلامگرایی در ۴۴ سال گذشته به دست غاصبان و اشغالگران ابراهیمی در #سیدکراسی و #آنوسی_کراسی #جمهوری_اسلامی و #اپوزیسیون های فیک و دروغینش داده است. اما آیا اکنون با تجربه تر و باهوش تر شده است؟ آیا دوست و دشمن را اکنون می شناسد یا همچنان شیاد ها و تاجران و فاحشه های سیاسی لس آنجلسی و رسانه های بیگانه و ماموران ابراهیمیان چون #منشه_امیر و پسرعموهای ابراهیمی اش چون #سید #علیرضا_نوری_زاده او را می فریبند؟گفتگوی زنده امروز برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای جناب شهبد امیری و با حضور خودم در #کانال_مهرایران را ببینید و لایک کنید و لینک آنرا به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی گوناگون بگذارید و در شبکه های اجتماعی ما در زیر سابسکرایب کنید. در ضمن تمام ویدیو های من بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، کانال من را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است❗️❗️❗️❗️❗️❗️👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇❗️❗️❗️❗️❗️❗️https://t.me/MehriranTVTel: +49 1788549216