Det inskränkta debattklimatet - Per Shapiro för Folkets Radio

Hur har det blivit legio att smutskasta meningsmotståndare i stället för att föra en saklig debatt? Det här programmet tar upp några av de nyckelhändelser som lett fram till dagens ängsliga samtalsklimat.

Förläggaren Björn Eklund minns hur ”takhöjden i debatten sänktes” i den infekterade Ordfrontsstriden för 20 år sedan.

Fredsaktivisten Lars Drake har kartlagt det mäktiga militärindustriella nätverk med internationella förgreningar som fått allt större inflytande över svenska medier.*

Genom en framgångsrik påverkansoperation satte man i system att anklaga fredsaktivister och Natomotståndare för att vara ryska megafoner – eller rentav ryska agenter.

Ett reportage av Per Shapiro

Slutmix: Samuel Tyskling

Medverkande:

Björn Eklund, förläggare Karneval förlag

Ksenia Young, doktorand i historia. Forskar på svensk-ryska relationer

Lars Drake, adjungerad professor i nationalekonomi,

tidigare ordförande i Riksorganisationen Nej till Nato

Alexej Sakhnin, vänsteraktivist, rysk dissident

Sven Hirdman, diplomat, tidigare Sveriges ambassadör i Moskva

Jacques Baud, tidigare Natorådgivare och överste i schweiziska armén

Hans Öhrn, ordförande Sveriges fredsråd

*Läs Lars Drakes kartläggning i sin helhet här.

https://www.synapze.se/2022/01/15/varning-for-usas-paverkan-pa-svensk-debatt/

Källa:

https://folketsradio.se/det-inskrankta-debattklimatet/