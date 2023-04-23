Det inskränkta debattklimatet - Per Shapiro för Folkets Radio

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Hur har det blivit legio att smutskasta meningsmotståndare i stället för att föra en saklig debatt? Det här programmet tar upp några av de nyckelhändelser som lett fram till dagens ängsliga samtalsklimat.
Förläggaren Björn Eklund minns hur ”takhöjden i debatten sänktes” i den infekterade Ordfrontsstriden för 20 år sedan.
Fredsaktivisten Lars Drake har kartlagt det mäktiga militärindustriella nätverk med internationella förgreningar som fått allt större inflytande över svenska medier.*
Genom en framgångsrik påverkansoperation satte man i system att anklaga fredsaktivister och Natomotståndare för att vara ryska megafoner – eller rentav ryska agenter.
Ett reportage av Per Shapiro
Slutmix: Samuel Tyskling
Medverkande:
Björn Eklund, förläggare Karneval förlag
Ksenia Young, doktorand i historia. Forskar på svensk-ryska relationer
Lars Drake, adjungerad professor i nationalekonomi,
tidigare ordförande i Riksorganisationen Nej till Nato
Alexej Sakhnin, vänsteraktivist, rysk dissident
Sven Hirdman, diplomat, tidigare Sveriges ambassadör i Moskva
Jacques Baud, tidigare Natorådgivare och överste i schweiziska armén
Hans Öhrn, ordförande Sveriges fredsråd
*Läs Lars Drakes kartläggning i sin helhet här.
https://www.synapze.se/2022/01/15/varning-for-usas-paverkan-pa-svensk-debatt/
Källa:
https://folketsradio.se/det-inskrankta-debattklimatet/