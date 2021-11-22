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22.11.2021. Что собирается у нас под кожей??? Или как могло такое с нами случиться? (Выпуск № 227 часть II (1)).
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20367 views • November 18, 2021
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Содержание:
01:23 Пророчество старца Ефрема сбылось. Мы переживаем наихудший кризис после сотворения мира. https://www.youtube.com/watch?v=aJHvp3TDKx8.
17:28 «Такого не было никогда»: сразу четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга покидают свои посты. https://yandex.ru/news/story/VEkaterinburge_svoi_posty_pokinuli_srazu_chetyre_nachalnika_policii--1a9a38a325f1180d87254cbfb4a77ce3?lang=ru&;from=main_portal&fan=1&stid=lmFRu2bhZoMT4wPu0NbT&t=1634715729&persistent_id=167146694&lr=213&msid=1634716161.02099.85749.142354&mlid=1634715729.glob_225.1a9a38a3&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_desktop.
18:27 15 врачей скорой помощи уволились вот почему. https://www.youtube.com/shorts/tCq5Csl85Cs.
20:46 ЧИП ПОД КОЖЕЙ СОБИРАЕТСЯ. https://bastyon.com/index?v=823ddf00e12753988bdccc11adc996444f506b4925a977570dcbc586924f2f77&;video=1&ref=PQ65aoXkgSBLioUFzgHNh7rBSBMRiciD8P.
23:45 Письмо слушателя. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ГРАФЕН.
27:20 Что это? Кто-нибудь знает? Может есть специалисты в комментариях? https://www.youtube.com/watch?v=Lu5KykHXR7k.
29:48 Бабушке не продали еду без QR кода. Мечта фашистов- народ уничтожает сам себя и за свои деньги!!! https://www.youtube.com/watch?v=zB_34dF0eys.
31:20 Командиры спецназа взбунтовались в Италии и Израиле ! НОВОСТИ Америка американцы Флорида Майами США. https://www.youtube.com/watch?v=fbRK5_Dak48.
56:10 Письмо слушателя. Начертание.
Сегодня мы узнаем, что сейчас сбывается пророчество старца Ефрема. Поговорим о том, что нормальные люди в различных странах (силовики, медработники) увольняются, но не делают прививку. Увидим на наглядном примере, как именно выглядит чип под кожей, также увидим непонятные явления в небе. Также поговорим о том, что из себя представляет наертание.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:23 Пророчество старца Ефрема сбылось. Мы переживаем наихудший кризис после сотворения мира. https://www.youtube.com/watch?v=aJHvp3TDKx8.
17:28 «Такого не было никогда»: сразу четыре начальника отделов полиции Екатеринбурга покидают свои посты. https://yandex.ru/news/story/VEkaterinburge_svoi_posty_pokinuli_srazu_chetyre_nachalnika_policii--1a9a38a325f1180d87254cbfb4a77ce3?lang=ru&;from=main_portal&fan=1&stid=lmFRu2bhZoMT4wPu0NbT&t=1634715729&persistent_id=167146694&lr=213&msid=1634716161.02099.85749.142354&mlid=1634715729.glob_225.1a9a38a3&utm_medium=topnews_news&utm_source=morda_desktop.
18:27 15 врачей скорой помощи уволились вот почему. https://www.youtube.com/shorts/tCq5Csl85Cs.
20:46 ЧИП ПОД КОЖЕЙ СОБИРАЕТСЯ. https://bastyon.com/index?v=823ddf00e12753988bdccc11adc996444f506b4925a977570dcbc586924f2f77&;video=1&ref=PQ65aoXkgSBLioUFzgHNh7rBSBMRiciD8P.
23:45 Письмо слушателя. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ГРАФЕН.
27:20 Что это? Кто-нибудь знает? Может есть специалисты в комментариях? https://www.youtube.com/watch?v=Lu5KykHXR7k.
29:48 Бабушке не продали еду без QR кода. Мечта фашистов- народ уничтожает сам себя и за свои деньги!!! https://www.youtube.com/watch?v=zB_34dF0eys.
31:20 Командиры спецназа взбунтовались в Италии и Израиле ! НОВОСТИ Америка американцы Флорида Майами США. https://www.youtube.com/watch?v=fbRK5_Dak48.
56:10 Письмо слушателя. Начертание.
Сегодня мы узнаем, что сейчас сбывается пророчество старца Ефрема. Поговорим о том, что нормальные люди в различных странах (силовики, медработники) увольняются, но не делают прививку. Увидим на наглядном примере, как именно выглядит чип под кожей, также увидим непонятные явления в небе. Также поговорим о том, что из себя представляет наертание.
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