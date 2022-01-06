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Байден конкретно угрожает отказавшимся от «вакцинации» — чипирования. И натравливает на них уколотых! Рептилии проявляют своё «лицо»...
Vera Nika
Vera Nika
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643 views • January 06, 2022

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya 

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"Байден конкретно угрожает отказавшимся от «вакцинации» — чипирования. И натравливает на них уколотых!"

«...Матерь Мира Отодвинула фатальные события, чтобы максимально Смягчить удар тёмных и Дать Спасительную возможность землянам пробудиться от затяжного сна. Но время изсякает. Уже невозможно дальше Сдерживать натиск Тьмы при таком пассивном отношении землян к порабощению их глобалистами. Всё, Сроки подошли. Максимум два с половиной года, и мир окончательно разделится на живых и мёртвых. Когда Экзамен завершится, наступит следующий этап. Кто сдал на «отлично» и «хорошо» — будет освабаждён из цепей кармы, кто не сдал экзамен, останется на перевозпитание в условиях адской тьмы Гагтунгра со всеми прилегающими к этому последствиями. Тридцать лет назад Мария ДЭВИ ХРИСТОС всех Предупредила о «метке Зверя» Антихриста, его мировом порядке, биороботах и конце мира, но ЕЙ не поверили и отвергли, оклеветав, упрятав в тюрьму. За это время можно было давно пробудиться. И пойти за своей Спасительницей. Но этого не произошло. И вот всё сбылось. Глобалисты правят бал, обманом загоняют землян на убой. Но и теперь ещё не все верят в ужас произходящего. Что ж, насильно мил не будешь. Каждый выбирает по себе… А Квантовый Скачок — Переход в Новую Формацию Золотого Века Матери Мира — Совершится, когда наберётся критическая масса зла» (Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 25) — https://youtu.be/nKt1k0PXJuc

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