La Ciencia - y el arte - del cuidado de la salud. Patrick Quanten, Balaguer 2019

FUENTE: Time for TruthLa conferencia versa sobre la Ciencia del Cuidado de la Salud, hablándonos de la Historia de la medicina Holística–Tradicional en comparación a la Historia de la Medicina Occidental. De cómo las elecciones que ha ido tomando la Medicina Occidental la han ido situando donde ahora se encuentra, en un sinsentido. Elecciones ante fundamentos tan básicos como la Inflamación, la Infección o el origen de los gérmenes. Y de cómo los sistemas gubernamentales se han apropiado de la atención sanitaria, ridiculizando y criminalizando todas las demás formas de medicina, puesto que representan una amenaza para las industrias petroleras y farmacológicas de Rockefeller.Después de practicar la medicina en Gran Bretaña durante 18 años, Patrick Quanten fue requerido por el sistema médico británico por su modo de practicar la medicina, pues no recetaba tanto como se esperaba de él. Pero para entonces Patrick ya había descubierto que los medicamentos no curaban a sus pacientes y decidió renunciar a su licencia médica y a la práctica de la medicina ortodoxa occidental. A partir de ese momento, en lugar de centrarse en la enfermedad, decidió dedicarse a investigar en qué consiste la salud.Dr. Patrick Quanten