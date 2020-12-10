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Le rire indécent du Dr Bernard Kouchner lorsqu'il est questionné sur le trafic d'organes au Kosovo
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75 views • December 10, 2020
En visite officielle au Kosovo le 1er Mars 2010, Bernard Kouchner interrogé par un journaliste de VOA (Voice of America) Budimir Nicic, qui lui demandait à propos du trafic d’organes ce qu’il pensait des accusations des familles des victimes de kidnappés selon lesquelles il aurait participé à ce trafic, puis ce qu’il pensait de la fameuse Maison jaune où avait lieu les ablations d’organes, s’est d’abord mis à rire avant de couvrir l’importun d’injures
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