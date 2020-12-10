Le rire indécent du Dr Bernard Kouchner lorsqu'il est questionné sur le trafic d'organes au Kosovo

En visite officielle au Kosovo le 1er Mars 2010, Bernard Kouchner interrogé par un journaliste de VOA (Voice of America) Budimir Nicic, qui lui demandait à propos du trafic d’organes ce qu’il pensait des accusations des familles des victimes de kidnappés selon lesquelles il aurait participé à ce trafic, puis ce qu’il pensait de la fameuse Maison jaune où avait lieu les ablations d’organes, s’est d’abord mis à rire avant de couvrir l’importun d’injures