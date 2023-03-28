UNA MUJER CABALGA LA BESTIA: APÉNDICE A: El purgatorio

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Título en inglés: “A Woman Rides the Beast”
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Como lo indican las citas en la página opuesta, el catolicismo enseña que, aunque la muerte de Cristo hizo posible que los pecados sean perdonados, el pecador perdonado debe sufrir cierto dolor o tormento no definido, de intensidad y duración desconocidos, para ser purificado y, por consiguiente, hecho apto para el cielo. Aunque el catolicismo dice que teóricamente es posible ser limpiado mediante los sufrimientos de esta vida y la muerte personal, ninguno, ni siquiera el papa, puede saber si eso ocurrió. Por tanto, casi todos los católicos esperan pasar algún tiempo en el purgatorio, pero desconocen cuánto durará. El que no acepta la doctrina del purgatorio es excomulgado automáticamente de la Iglesia Católica Romana.
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