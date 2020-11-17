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TRUDEAU -YOU & WHOSE F#%&KING ARMY ARE GOING TO PUT PATRIOTS IN CONCENTRATION CAMPS? ; HOW ARE YOU TRUDEAU GOING TO KEEP CHECKPOINTS ALIVE ?? [ EMPHASIS ON ALIVE ] TRUDEAU; THINK- BODYBAGS
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PATRIOTS IN CANADA, THERE WILL BE JOINT CANADA AND MILITIA FORCES FORMED AND TRUDEAU WILL BE HUNTED DOWN; CAPTURED, COURT MARTIAL d AND EXECUTED.
THE CONCENTRATION CAMPS WILL BE DESTROYED AND THE COMPANIES OPERATING THEM WILL BE DESTROYED. THE CANADIAN MINISTRY OF DEFENSE AND MINISTRY WILL DO NOTHING EXCEPT TRY TO KEEP PATRIOTS FROM CAPTURING TRUDEAU. TRUDEAU WILL BE ISOLATED OR HAVE TO FLEE TO KEEP FROM BEING CAPTURED BY PATRIOTS AND EXECUTED. PATRIOTS ARE LOOKING FORWARD TRUDEAU TO ANY SINGLE HUMAN RIGHTS VIOLATION; ANY USE OF THE FAKE PCR TEST; OR ANY ARRESTS FOR EXERCISING COMMON LAW RIGHTS. TRUDEAU; IF YOU RAID HOMES; THE RAIDERS WILL BE KILLED ON THE SPOT; TRUDEAU PATRIOTS ARE COMING FOR YOU IF YOU VIOLATE THE NUREMBERG CODE OR VIOLATE THE MAGNA CARTA.
ANY ATTEMPT [ LISTEN UP FEMA DIRECTOR - YOU LIFE DEPENDS ON IT ] AT PUTTING PATRIOTS INTO ANY KIND OF CONCENTRATION CAMPS WILL RESULT IN YOUR GOVERNMENT BEING SWEPT OFF THE FACE OF THE EARTH AND YOUR LEADERS KILLED BY NORTH AMERICAN RIFLEMEN WHO OUT NUMBER ANY ARMY YOU HAVE; OR THAT YOU FUCKING PUSSIES COULD TRY TO BUY.
REVOLUTION WILL BE THE PLEASURE OF THE PATRIOTS TO BRING DOWN ON YOUR FUCKING ASSES. PENTAGON - DESTROYED; FBI - DESTROYED; DEPT OF JUSTICE - DESTROYED; DHS - DESTROYED; CANADIAN FORCES - DESTROYED; NATO - DESTROYED FUCKING USELESS HUMAN TRAFFICKING DRUG RUNNERS.
KEEP IT UP TRUDEAU YOU ARROGANT FUCKING PRICK. YOUR EXECUTION AND THOSE TRAITORS THAT THE UNITED STATES HAS TO PUT ON PAY-PER-VIEW WILL DWARF THE VIEWERSHIP OF ANY SUPERBOWL SUNDAY. NRA COMMERCIALS RUNNING AT HALF-TIME. THE EXECUTION OF HILLARY CLINTON; JAMES COMEY; JOHN BRENNAN; ALL THE TRAITOR GOVERNORS WHO TRIED TO CHEAT THE AMERICAN VOTERS OUT OF A TRUMP WIN.
THE EXECUTIVES OF FRAUDMATIC; DOMINION; SMARTMATIC; ( FOREIGN COUNTRIES LIKE PHILIPPINES BETTER SHIT-CAN THAT FRAUD SOFTWARE BECAUSE THE NEW WORLD ORDER PUSSIES AND UNITED NATIONS BITCHES ARE GOING TO INSTALL WHO THEY WANT FOR YOUR LEADERSHIP. QUICKLY DUTURTE YOU SHOULD ARREST SMARTMATIC BEFORE THEY LEAVE PHILIPPINES AND KILL THEM; THEN SEND YOUR ASSASSINS TO THEIR HEAD QUARTERS TO ASK FOR YOUR MONEY BACK FOR THE FRAUDULENT VOTING MACHINES AND VOTE-STEALING SYSTEM.
BACK TO TRUDEAU. IF PATRIOTS DOWN HERE HEAR OF YOU LOCKING UP YOUR CITIZENS OVER COVID-19 FAKE BULLSHIT. PATRIOTS ARE GOING TO COME UP THERE AND SORT YOUR TYRANT ASS OUT TRUDEAU. JUST KEEP U.S. POSTED CANUCKS NOTHING WILL HAPPEN TO YOU WHEN PATRIOTS TO THE SOUTH WILL COME UP THERE AND PUT TRUDEAU ON A PAY-PER-VIEW THAT EVEN THE QUEEN WILL PAY TO WATCH WITH A BUCKET OF POPCORN.
THE CONCENTRATION CAMPS WILL BE DESTROYED AND THE COMPANIES OPERATING THEM WILL BE DESTROYED. THE CANADIAN MINISTRY OF DEFENSE AND MINISTRY WILL DO NOTHING EXCEPT TRY TO KEEP PATRIOTS FROM CAPTURING TRUDEAU. TRUDEAU WILL BE ISOLATED OR HAVE TO FLEE TO KEEP FROM BEING CAPTURED BY PATRIOTS AND EXECUTED. PATRIOTS ARE LOOKING FORWARD TRUDEAU TO ANY SINGLE HUMAN RIGHTS VIOLATION; ANY USE OF THE FAKE PCR TEST; OR ANY ARRESTS FOR EXERCISING COMMON LAW RIGHTS. TRUDEAU; IF YOU RAID HOMES; THE RAIDERS WILL BE KILLED ON THE SPOT; TRUDEAU PATRIOTS ARE COMING FOR YOU IF YOU VIOLATE THE NUREMBERG CODE OR VIOLATE THE MAGNA CARTA.
ANY ATTEMPT [ LISTEN UP FEMA DIRECTOR - YOU LIFE DEPENDS ON IT ] AT PUTTING PATRIOTS INTO ANY KIND OF CONCENTRATION CAMPS WILL RESULT IN YOUR GOVERNMENT BEING SWEPT OFF THE FACE OF THE EARTH AND YOUR LEADERS KILLED BY NORTH AMERICAN RIFLEMEN WHO OUT NUMBER ANY ARMY YOU HAVE; OR THAT YOU FUCKING PUSSIES COULD TRY TO BUY.
REVOLUTION WILL BE THE PLEASURE OF THE PATRIOTS TO BRING DOWN ON YOUR FUCKING ASSES. PENTAGON - DESTROYED; FBI - DESTROYED; DEPT OF JUSTICE - DESTROYED; DHS - DESTROYED; CANADIAN FORCES - DESTROYED; NATO - DESTROYED FUCKING USELESS HUMAN TRAFFICKING DRUG RUNNERS.
KEEP IT UP TRUDEAU YOU ARROGANT FUCKING PRICK. YOUR EXECUTION AND THOSE TRAITORS THAT THE UNITED STATES HAS TO PUT ON PAY-PER-VIEW WILL DWARF THE VIEWERSHIP OF ANY SUPERBOWL SUNDAY. NRA COMMERCIALS RUNNING AT HALF-TIME. THE EXECUTION OF HILLARY CLINTON; JAMES COMEY; JOHN BRENNAN; ALL THE TRAITOR GOVERNORS WHO TRIED TO CHEAT THE AMERICAN VOTERS OUT OF A TRUMP WIN.
THE EXECUTIVES OF FRAUDMATIC; DOMINION; SMARTMATIC; ( FOREIGN COUNTRIES LIKE PHILIPPINES BETTER SHIT-CAN THAT FRAUD SOFTWARE BECAUSE THE NEW WORLD ORDER PUSSIES AND UNITED NATIONS BITCHES ARE GOING TO INSTALL WHO THEY WANT FOR YOUR LEADERSHIP. QUICKLY DUTURTE YOU SHOULD ARREST SMARTMATIC BEFORE THEY LEAVE PHILIPPINES AND KILL THEM; THEN SEND YOUR ASSASSINS TO THEIR HEAD QUARTERS TO ASK FOR YOUR MONEY BACK FOR THE FRAUDULENT VOTING MACHINES AND VOTE-STEALING SYSTEM.
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