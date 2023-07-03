PLANDEMIC 3: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Γίνετε μάρτυρες στην κορύφωση της αναζήτησης της αλήθειας, καθώς το PLANDEMIC 3: Η Μεγάλη Αφύπνιση ξετυλίγει τα στρώματα της διαφθοράς και αποκαλύπτει ένα μονοπάτι προς ένα φωτεινότερο μέλλον. Ετοιμαστείτε να εμπνευστείτε, να αφυπνιστείτε και να ενδυναμωθείτε για να πάρετε θέση υπέρ της ελευθερίας.



