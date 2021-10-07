Makten & Härligheten

Sociala media och vår fysiska media (tidningar, TV osv) sitter verkligen på en oerhörd makt som vi ser just nu!



Även om dom är styrda så har dom nu i (över?) 18 månader dribblat med oss och tankat oss med lögner.



I allt detta kämpar vi för att bygga nätverk och hålla kontakt med varandra och med vad som händer runtom i världen.



B O M så stängde både Facebook, Instagram och WhatsApp häromdagen i ett antal timmar och det var som att någon drog undan mattan verkligen.



Det var en ögonöppnare för hur beroende jag är av ffa Facebook. (som jag tycker så mycket om)



TANKESTÄLLARE:

Var detta en övning?

En förberedelse?

Vad händer om dom stänger ner permanent?

Om vanliga media gör det?

Hur håller man sig uppdaterad?

Hur får vi tag på varandra?

osv. osv. osv. osv.



Det blir ju massor av tankar!!!!!!!!!!!!!!



Repeterar:



Jag har ett konto på Telegram. Man laddar ner en app och kan också ha kontot på datorn. Är inte så duktig på det ännu men sök mig på "Sanna Hellström" och/eller https://t.me/swedanna.