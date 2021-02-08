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Коллекторы. Банк Русский стандарт
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808 views • February 08, 2021
Дорогие братья и сестры! В результате путинского геноцида десятки миллионов российских граждан доведены до нищеты и безнадеги. Семьи вынуждены брать кредиты, чтобы накормить детей и отправить их в школу. В период пандемии коронабесия обнищали все люди, но ростовщики, по официальным данным Банка РФ, заработали 1,6 трлн. рублей прибыли за 2020 год. Имеющий разум, да разумеет!
P.S. А вот так нанятые банками бандюки-коллекторы разговаривают с должниками, не имеющими возможности отдать долг. Эта семья брала кредит в банке таки "Русский стандарт".
P.S. А вот так нанятые банками бандюки-коллекторы разговаривают с должниками, не имеющими возможности отдать долг. Эта семья брала кредит в банке таки "Русский стандарт".
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