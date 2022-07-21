BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Y a-t-il eu une hécatombe quelque part ? - Décoder l'éco / Kairos - #1
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
13 views • July 21, 2022

3 juin 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=8Fn9gyr3Gkc&list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq&index=1

Playlist complète des 6 vidéos (entre autre) : Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairoshttps://www.brighteon.com/watch/30fa6fe3-a942-4f46-bf19-a14397b72ba4?index=1


Première présentation de la série d'interviews réalisée pour et avec Kairos

6:00 Sources de données officielles Eurostat

7:18 Arnaque H1N1 et évolution orwellienne de la définition de pandémie depuis 1999

13:18 Mortalités brutes en France et en Belgique: aucun impact pour les moins de 65 ans

16:18 De la nécessité de standardiser par âge les mortalités pour pouvoir les comparer

21:37 Depuis 2020 l'OMS et Eurostat oublient la standardisation par âge de la mortalité

22:28 OMS: calcul officiel de la mortalité standardisée

23:19 Mortalités standardisées en France et en Belgique: aucune hécatombe en 2020-2021

27:04 Comparaison des mortalités brutes et standardisées en Europe

30:25 Une très forte corrélation entre les niveaux de pauvreté et de mortalité

35:40 Conclusion


Fabrique de la panique, braquage des comptes publics

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq


Et cf. Les 2 documentaires de Bernard Crutzen :


La loi, la liberté

https://www.brighteon.com/2a19d750-4194-40d1-90a6-80366614ad49


Ceci n'est pas un complot

https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3

Keywords
baby boomerscovid19statistiquesmensongeskairosbiais de lecturecalcul standardisenarratif coviddecoderleco
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
America’s #1 killer meets its match: How blueberries are quietly reversing the hypertension epidemic

America’s #1 killer meets its match: How blueberries are quietly reversing the hypertension epidemic

Willow Tohi
NIH&#8217;s $50M Autism Data Initiative Faces Accusation of Avoiding Vaccine-Autism Research

NIH’s $50M Autism Data Initiative Faces Accusation of Avoiding Vaccine-Autism Research

Morgan S. Verity
&#8220;UNBREAKABLE&#8221; on BrightU: The radical distrust behind a new survival economy

“UNBREAKABLE” on BrightU: The radical distrust behind a new survival economy

Belle Carter
U.K. Study Links Ultra-Processed Foods to Accelerated Biological Aging

U.K. Study Links Ultra-Processed Foods to Accelerated Biological Aging

Coco Somers
Unlocking a century-old secret: How a traditional Japanese food supports wellness

Unlocking a century-old secret: How a traditional Japanese food supports wellness

HRS Editors
Amazon Faces Class Action Over Alleged Pregnancy Discrimination in Warehouse Operations

Amazon Faces Class Action Over Alleged Pregnancy Discrimination in Warehouse Operations

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy