Y a-t-il eu une hécatombe quelque part ? - Décoder l'éco / Kairos - #1

3 juin 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=8Fn9gyr3Gkc&list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq&index=1

Playlist complète des 6 vidéos (entre autre) : Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairoshttps://www.brighteon.com/watch/30fa6fe3-a942-4f46-bf19-a14397b72ba4?index=1





Première présentation de la série d'interviews réalisée pour et avec Kairos

6:00 Sources de données officielles Eurostat

7:18 Arnaque H1N1 et évolution orwellienne de la définition de pandémie depuis 1999

13:18 Mortalités brutes en France et en Belgique: aucun impact pour les moins de 65 ans

16:18 De la nécessité de standardiser par âge les mortalités pour pouvoir les comparer

21:37 Depuis 2020 l'OMS et Eurostat oublient la standardisation par âge de la mortalité

22:28 OMS: calcul officiel de la mortalité standardisée

23:19 Mortalités standardisées en France et en Belgique: aucune hécatombe en 2020-2021

27:04 Comparaison des mortalités brutes et standardisées en Europe

30:25 Une très forte corrélation entre les niveaux de pauvreté et de mortalité

35:40 Conclusion





Fabrique de la panique, braquage des comptes publics

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq





Et cf. Les 2 documentaires de Bernard Crutzen :





La loi, la liberté

https://www.brighteon.com/2a19d750-4194-40d1-90a6-80366614ad49





Ceci n'est pas un complot

https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3