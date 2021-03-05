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BioGeometría Aplicada - LECCIÓN 3
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0 view • March 05, 2021
En esta lección nos hemos introducido en las bases de la BioGeometría, entendiendo el mundo de las formas y cómo interactúa con nosotros.
Además, nos hemos adentrado en el maravilloso mundo del SÍMBOLO como lenguaje Universal, creado para despertar en nuestra primera atención códigos latentes en nuestro inconsciente colectivo e individual.
Recuerda que aunque las clases son presenciales, tratamos de acercar la formación a quienes no pueden asistir por la movilidad o por imposibilidad, a modo de videoconferencia para compartir en tiempo real la clase con todos aquellos que no podéis asistir.
Os dejo el vídeo de este tercer encuentro
Además, nos hemos adentrado en el maravilloso mundo del SÍMBOLO como lenguaje Universal, creado para despertar en nuestra primera atención códigos latentes en nuestro inconsciente colectivo e individual.
Recuerda que aunque las clases son presenciales, tratamos de acercar la formación a quienes no pueden asistir por la movilidad o por imposibilidad, a modo de videoconferencia para compartir en tiempo real la clase con todos aquellos que no podéis asistir.
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