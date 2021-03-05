BioGeometría Aplicada - LECCIÓN 3

En esta lección nos hemos introducido en las bases de la BioGeometría, entendiendo el mundo de las formas y cómo interactúa con nosotros.

Además, nos hemos adentrado en el maravilloso mundo del SÍMBOLO como lenguaje Universal, creado para despertar en nuestra primera atención códigos latentes en nuestro inconsciente colectivo e individual.

Recuerda que aunque las clases son presenciales, tratamos de acercar la formación a quienes no pueden asistir por la movilidad o por imposibilidad, a modo de videoconferencia para compartir en tiempo real la clase con todos aquellos que no podéis asistir.





Os dejo el vídeo de este tercer encuentro